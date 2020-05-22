Крим на межі екологічної катастрофи, коронавірус у Росії – Гуд найт Юкрейн

У свіжому випуску програми "Гуд найт Юкрейн" за 22 травня – Крим у 2020 році, без перебільшення, опинився на межі екологічної катастрофи. Через зиму без снігу, запаси питної води на півострові на критичній позначці. Кремель хоче відволікти увагу від внутрішніх проблем. Західні ЗМІ стверджують, що в Росії приховують реальну смертність від коронавірусу.

Також у випуску "Гуд найт Юкрейн" на 24 каналі:

Найяскравішою подією тижня стала пресконференція Володимира Зеленська, присвячена до першої річниці на посаді президента України. У словах глави держави було дуже мало конкретики, але є цитати, які обговорюють у ЗМІ вже кілька днів.

Кабмін 20 травня зменшив обов'язкову частку електроенергії "Енергоатома" та ймовірно незаконно вивів це підприємство на ринок двосторонніх договорів. Це означає, що держава вже менше впливатиме на ціну електроенергії.

Сьогодні Міністерство зовнішніх справ України підписало меморандум до трибуналу ООН у справі про захоплення українських моряків восени 2018 року у Керченській протоці.