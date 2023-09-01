Полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан в ежедневной военной сводке на 24 Канале рассказал, что Ходжес – военный, и он понимает все военные опасности того, что Крым будет под российской оккупацией. На оккупированный полуостров все чаще приходит "хлопок", после одного из таких в Крыму исчез свет.

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Крым должен быть полностью зачищен

Свитан отметил, что Крым нужно полностью зачищать не только от россиян, но и от всех военных баз, которые остались там по наследству от СССР. Именно они и притягивают туда россиян, а не перспективы 2-3 месяца покупаться в море. Россияне хотят контролировать Черное море и юго-восточный фланг НАТО, в частности Турцию.

Оккупированный Россией Крым – это "нож в спине" Украины. Выход российских войск оттуда развалил всю оборону ВСУ на Донбассе, которую выстраивали 8 лет. Бен Ходжес – военный, он понимает, что Крым нужно только зачищать, а не использовать его для дипломатии.

Украинская ракета на 700 км

Секретарь СНБО Алексей Данилов показал видео запуска украинской крылатой ракеты, способной лететь на 700 километров. Полковник запаса ВСУ отметил, что ракета – это маленький самолет. Она летит на авиационном керосине. В зависимости от того, сколько топлива может вместить его бак, оно может лететь и на тысячи километров.

Для наземных пусков используется твердое топливо. По факту порох придает ракете разгону. Самолеты используют как пусковую площадку для ракет, потому что самолет уже на определенной высоте на определенной скорости придает ракете разгон.

Военная сводка от Свитана: смотрите видео

Война не закончится в этом году

По словам военного эксперта, война может завершиться послезавтра, если Путин проснется, забудет как дышать и умрет. Однако у каждого боевого конфликта есть этапы. Если бы мы весной получили самолеты и дальнобойные ракеты, можно было бы говорить о возможности завершения войны в этом году.

Поэтому нужно настраиваться на еще как минимум год активных боевых действий. Однако даже после того, как ВСУ выгонят россиян со всей территории Украины, придется участвовать в пограничных конфликтах. Нашим войскам нужно будет держать 150 километров приграничной российской территории демилитаризованной, а это может занять десятки лет.

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