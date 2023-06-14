Эпопея с рытьем окопов, установкой "зубов дракона" и бетонных дзотов на оккупированном полуострове длится уже более полугода, а для того, чтобы успеть до захода ВСУ или просто украсть себе напоследок, организаторы обороны привлекают огромное количество лиц. Сначала большинство низкоквалифицированных чернорабочих привозили из материковой России, однако впоследствии таких деятелей стало меньше, потому что ехать на "курорт", куда постоянно прилетает, желающих не нашлось. Тогда Аксенов и генералы паркетных войск начали массово нанимать местных жителей, что привело к крайне серьезному кризису на рынке ритуальных услуг. Как это произошло, читайте в материале 24 Канала.

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Крым в сто раз важнее любой российской области

Пожалуй, впервые заниматься фортификационными сооружениями в Крыму рашисты начали одновременно со строительством легендарной оборонительной линии в Белгородской области. Той самой, на которую выделили 10 миллиардов рублей, но оказавшейся совершенно бесполезной из-за отсутствия там людей.

Поэтому одновременно с пониманием того факта, что боевые действия непременно перейдут как на территорию России, так и до оккупированного полуострова, захватчики решили заранее к ним подготовиться.

При этом если в БНР речь шла в основном просто о реализации проекта ради коррупционных схем, ведь на Белгород, как оказалось, Путину вообще наплевать, о Крыме подобное сказать все же нельзя. Понятно, что все ценники на закупки бетонных ограждений и оборудования для позиций завышены по меньшей мере в 10 раз. Тем не менее совершенно непохоже, что бункерный фюрер лишь имитирует готовность оборонять полуостров. Все же именно АРК для Путина и россиян является чем-то сакральным. Своеобразный символ "идеальной" оккупации, прошедшей, как говорят пропагандисты, без единого выстрела. Понятно, что при этом преступники забывают о гибели Сергея Кокурина и убийстве сотен замученных крымских татар и других проукраинских активистов, однако любая картинка сопротивления оккупации разрушила бы их нарративы о Крыме, который "всегда был российским".

Именно с полуострова началась полноценная военная агрессия против Украины, отсюда начал выплескиваться весь рашистский шовинизм и желание каждого пьяного "Ваньки" насиловать, убивать и резать любого, кто живет лучше его. Потерю Крыма жители болот будут воспринимать как что-то действительно болезненное, и объяснить это формированием новых позиций, жестами доброй воли или чем-то другим в Кремле никак не смогут. Это же не стерто с лица Земли российской артиллерией Шебекино, а место базирования останков Черноморской флотилии, с "несокрушимым" мостом и сто раз героизированными военными достижениями дедов.

Путина и его приспешников вообще не интересует, существует ли для России как государства потребность в этой оккупированной земле и возможно ли вообще удержать полуостров военным путем. Ему нужно только одно: при любых условиях показать Киеву, что эта битва будет несоразмерно кровавой и не будет стоить потерянных за эти 27 тысяч квадратных километров жизней. А если оборона не удержится, нет никаких сомнений, что россияне будут делать абсолютно все, чтобы сделать Крым максимально невозможным для жизни. К сожалению, для этого у них много средств, а тот факт, что из-за, например, подрыва "Крымского титана" пострадают и сами российские солдаты, вряд ли волнует кого-то в кремлевских кабинетах.

Вероятно, именно из этого и состоит тот же путинский план "Б" по обороне аннексированного в 2014 году региона, ведь в случае уничтожения моста через Керченский пролив и перерезки сухопутного коридора обеспечивать свою орду Москва никак не сможет.

Так что Украина будет способна просто вернуть свое измором, с параллельным проведением масштабной информационной кампании и освещением стонов оккупантов относительно отсутствия снарядов. Поскольку такая тактика наиболее предсказуема и даже не потребует от Киева каких-то сверхусилий, изматывание ордынцев перед заходом Сил Обороны Украины непосредственно в Крым для его освобождения просто неизбежно.

Соответственно и возникает вопрос, к чему тогда готовятся оккупанты и зачем им вообще окопы с кучей линий обороны и тотально заминированными полями и дорогами. Неужели они надеются на то, что после, скажем, 6 месяцев целенаправленной работы по каждому складу или базе, у российских сил останется возможность устроить битву за каждый клочок земли? Или же расчет идет исключительно на то, что патроны для заградительных отрядов в Крым будут поставлять подлодками, а самих солдат будут заставлять обороняться с саперными лопатками. Потому что другим способом при таких условиях обеспечивать оккупационный контингент Россия никак не сможет. Особенно с учетом того, что захватчики спланировали "закрыть" на полуострове почти все подразделения, которые держат оборону в Запорожской и Херсонской областях. Какими могут быть потребности огромной по количеству орды, сконцентрированной на небольшом участке земли, для успешной обороны трудно даже осознать. То же вой о Шойгу и Герасимове и нехватке снарядов будет казаться всей России тихим шепотом. Однако игнорировать приближающуюся опасность и не готовить защитные линии никто из кремлевских деятелей не может. Тем более, что окопы на пляжах в условиях пребывания в них людей действительно могут помешать нашим диверсионным группам попадать на полуостров. Так что однозначно говорить, что фортификации россиян столь же ничтожны, как крейсер "Москва", вообще нельзя.

Рытье окопов – едва ли не единственная стабильная работа

Именно из-за всех этих обстоятельств и необходимости подготовки позиций для примерно 100 тысяч человек оккупанты и коллаборанты развернули очень бурную деятельность. Сначала подрядчиками и исполнителями работ были в основном жители российской глубинки, которым массово предлагали поехать "оздоровиться" и заработать денег за счет "помощи государству". Надо признать, что желающих было немало, особенно с наступлением теплой весенней погоды. Впрочем, часть таких рабочих просто мобилизовывали и отправляли на убой, а кого-то обманывали с выплатами. Да и постоянные прилеты по разным объектам в Крыму никак не способствовали увеличению количества желающих туда поехать и зарабатывать не такие и большие по меркам России деньги. Именно так оккупанты перешли на повальный наем местных жителей.

С учетом безумной экономической депрессии в регионе копание окопов быстро превратилось в единственную стабильную работу для многих лиц. Даже несмотря на тот факт, что достаточно часто за махание лопатой оккупанты и не давали ни копейки, желающих из-за бедности обустраивать захватчикам фортификации оказалось немало. И вдруг для "чиновников" это обернулось для Крыма очередной и достаточно серьезной проблемой.

Дело в том, что люди, занимавшиеся копанием могил, переквалифицировались первыми, ведь уровень оплаты за рытье окопов превышает зарплату за выкопанные для захоронений ямы в несколько раз. Поэтому буквально через несколько месяцев кладбища и компании по предоставлению ритуальных услуг оказались в крайне неудобном состоянии, поскольку потеряли возможность вовремя хоронить умерших. Гражданские крымчане, чьи родственники умерли, начали массово копать могилы самостоятельно, однако у такого подхода, как оказалось, есть свои минусы. Например, необходимость ночевать на кладбище для охраны могилы, ведь если подготовить ее днем и оставить без присмотра, утром можно внезапно выяснить, что в ней уже кого-то похоронили.

Аналогичную проблему, связанную с обустройством похорон для погибших оккупантов, как оказалось, решить было проще.

Во-первых, ордынцев, которых не вывозят на материк для сокрытия количества потерь, начали бросать в вырытые техникой братские могилы.

Во-вторых, российские командиры просто распорядились вытаскивать из поля боя меньше "двухсотых".

А вот на временно оккупированных территориях Донбасса и Луганской области подобной проблемы нет как таковой. Поскольку там россияне вообще не проводят никаких дополнительных защитных обустройств: то ли не верят в то, что Силы Обороны Украины будут атаковать на этом направлении, или просто не собираются бороться за псевдореспублики до последнего. Впрочем, на самом деле российскому военно-политическому командованию и вовсе не нужен Донбасс как таковой, потому что содержать абсолютно дотационные и разграбленные регионы имеет для Кремля хоть какой-то смысл исключительно с точки зрения пропагандистских причин. В том числе и потому, что главной целью так называемой "СВО" Путин вынужденно назвал выход на админграницы Донецкой и Луганской областей. Однако если до 2022 года война на Востоке Украины была нужна Кремлю для отвлечения от деоккупации Крыма и для политически-военного шантажа Киева, то сейчас от контроля над этими территориями Москве нет никакой пользы.