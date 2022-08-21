В американском Институте изучения войны рассказали о возможных действиях россиян в Крыму. Там ведь возникла паника.

Вместо войны на истребление – война на унижение, – военный эксперт о взрыве в Севастополе

оккупанты хотят усиления в Крыму

Аналитики вспомнили, что штаб черноморского флота России в оккупированном Севастополе атаковали с беспилотника вторично. Сбила его ПВО или нет, объяснить так и не смогли.

Специалисты предполагают, что российские оккупационные чиновники в Крыму могут рассматривать ужесточение безопасности на полуострове после атак на их военную инфраструктуру. Как следствие это может отвлечь российские силы безопасности от линии фронта. Ведь оккупанты утверждают, что все службы безопасности Севастополя работают усиленно и контролируют все въезды в город.

Ставленик кремля в оккупированном Крыму Михаил Развожаев говорил, что якобы жители Севастополя просят оккупационную администрацию усилить патрулирование города. Также хотят установить новые блокпосты. Ведь люди требуют безопасности, которая была до захвата в 2014 году.

россия может отвлечь войска с фронта

русские войска использовали все типы сил безопасности, включая росгвардию, как боевые силы. Аналитики Института отмечают, что теперь вероятно, что придется отвлечь часть этих сил от линии фронта. Также их могут забрать из других оккупированных городов Украины, чтобы усилить Крым.

Кроме того, если атаки на полуостров будут длительными и россия их не остановит, это может вызвать недовольство у общества. Один российский блоггер уже подверг критике их войска за то, что они не использовали больше средств радиоэлектронной борьбы после первой атаки беспилотника 31 июля.

Также специалисты отметили, что на кадрах в социальных сетях уже видно, как многие россияне ждут в пробках, чтобы уехать из Крыма и поехать в россияне. Это может свидетельствовать о растущей озабоченности общества эффективностью российских мер безопасности.

Взрывы в Крыму

Вечером 20 августа глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что в море у Алупки в Крыму раздавался "хлопок". В сети начали писать о работе вражеской ПВО. Перед тем в оккупированном полуострове раздалась серия взрывов в разных местах.

В Севастополе в оккупированном Крыму вечер 20 августа также оказался не слишком спокойным, как и день. Там работали русские зенитные комплексы. Местные сообщали , что кафиры пытались сбить беспилотники. Жители Крыма назвали это салютом ко Дню Независимости Украины.

Взрывы раздавались и в Черноморском районе. российские пропагандисты сообщали, что в Оленивке (Черноморский район) и в локации мыса Тарханкут якобы сработало ПВО.

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