За что судили россиянина

Житель поселка Красное Константин Ледков разместил на своей странице два сообщения. Те привлекли внимание российских силовиков.

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Ледков опубликовал картинку с картой Крыма на фоне украинского флага с надписью "Крым – это Украина", а также запись с фразой "Бл*ть, в оккупированный Крым приехать – это зашквар, пиз*ец".

Силовики пришли домой к мужчине

После этого домой к Ледкову пришли местный участковый и представитель прокуратуры. Они заявили, что должны поговорить с мужчиной из-за дела об экстремизме.

Правоохранители попросили у мужчины разрешения осмотреть комнату, сфотографировали ее, компьютер и книги. Во время беседы силовики заявляли, что Ледковым интересуются в ФСБ,

– говорится в сообщении.

После этого Ледков получил постановление об открытии административного дела за призывы к нарушению территориальной целостности России. Суд признал мужчину виновным и обязал его уплатить штраф.

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