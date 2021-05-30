За що судили росіянина

Мешканець селища Червоне Констянтин Ледков розмістив на своїй сторінці два дописи. Ті привернули увагу російських силовиків.

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Ледков опублікував картинку з картою Криму на тлі українського прапора з написом "Крим – це Україна", а також запис з фразою "Бл*ть, в окупований Крим приїхати – це зашквар, піз*єц".

Силовики прийшли додому до чоловіка

Після цього додому до Ледкова прийшли місцевий дільничний та представник прокуратури. Вони заявили, що мають поговорити з чоловіком через справу про екстремізм.

Правоохоронці попросили у чоловіка дозволу оглянути кімнату, сфотографували її, комп'ютер і книги. Під час бесіди силовики заявляли, що Ледковим цікавляться в ФСБ,

– мовиться у повідомленні.

Після цього Ледков отримав постанову про відкриття адміністративної справи через заклики до порушення територіальної цілісності Росії. Суд визнав чоловіка винним та зобов'язав його сплатити штраф.

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