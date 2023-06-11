Подрыв дамбы Каховской ГЭС почти наверняка серьезно нарушил работу основного источника пресной воды в оккупированном Крыму Северо-Крымского канала, отмечают в разведке Великобритании.

К теме Подрыв Каховской ГЭС: какие последствия будут для Крыма

Каким образом оккупанты могут обеспечить водой полуостров

Северо-Крымский канал берет воду из Каховского водохранилища, со входа, расположенного выше дна водохранилища. В разведке отмечают, вероятно, к 9 июня уровень воды в водохранилище упал ниже уровня входа, и вскоре она перестанет поступать в Крым. Это уменьшит доступность пресной воды на юге Херсона и севера полуострова.

Однако российские власти, скорее всего, удовлетворят срочные потребности населения в воде с помощью водохранилищ, нормирования воды, бурения новых скважин и доставки бутылированной воды из России,

– допустили в британской разведке.

Добавили, что общины на затопленных территориях сталкиваются с санитарным кризисом, ограниченным доступом к безопасной воде и повышенным риском передаваемых через воду заболеваний.

Читайте также Хронология лжи: как и для чего Россия бросила все силы на фейки о Каховской ГЭС

Данилов рассказал, как подрыв ГЭС повлияет на Крым

Подрыв ГЭС приостановит развитие Крыма. Оккупированный полуостров остался без пресной воды из Днепра.

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что возобновление водоснабжения будет возможно только после возвращения Крыма под контроль Украины. Также он добавил, что если сейчас на полуострове не будет туристических курортных сезонов, большого потребления воды не будет. Однако, все же, через короткий промежуток времени отсутствие пресной воды станет огромной проблемой для развития Крыма.

"Это ставит крест на его развитии на ближайшие 3-5-7 лет, пока не будет построена новая дамба, чтобы все это восстановить. Но это уж точно будет наш родной украинский Крым", – подчеркнул Данилов.