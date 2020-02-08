Крым без воды: поможет ли Зеленский аннексированному полуострову

В свежем выпуске программы "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – в оккупированном Крыму критически не хватает воды. Именно поэтому еще осенью председатель бюджетного комитета Юрий Аристов предложил продавать воду на полуостровов, чтобы наполнить бюджет Украины. Однако большинство депутатов выступили против такой инициативы, ведь любая торговля с Крымом нарушает санкций.

Также в выпуске: Лев покусал туристку: в Крыму арестовали владельца сафари-парка "Тайган". Как россияне относятся к идее Путина изменения конституции России. Ведущий: Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.