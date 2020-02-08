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      Крим без води: чи допоможе Зеленський анексованому півострову

      Крим.Реалії 226 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – в окупованому Криму критично не вистачає води. Саме тому ще восени голова бюджетного комітету Юрій Арістов запропонував продавати воду на півостровів, аби наповнити бюджет України. Однак більшість депутатів виступили проти такої ініціативи, адже будь-яка торгівля з Кримом порушує санкцій.

      Також у випуску:

      Лев покусав туристку: у Криму заарештували власника сафарі-парку "Тайган".

      Як росіяни ставляться до ідеї Путіна зміни конституцію Росії.

      Ведучий:

      Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.

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      Автор: Дмитро Євчин
      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії Володимир Зеленський Анексія Криму Новини Криму Крим.Реалії
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