Крим без води: чи допоможе Зеленський анексованому півострову

У свіжому випуску програми "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – в окупованому Криму критично не вистачає води. Саме тому ще восени голова бюджетного комітету Юрій Арістов запропонував продавати воду на півостровів, аби наповнити бюджет України. Однак більшість депутатів виступили проти такої ініціативи, адже будь-яка торгівля з Кримом порушує санкцій.

Також у випуску: Лев покусав туристку: у Криму заарештували власника сафарі-парку "Тайган". Як росіяни ставляться до ідеї Путіна зміни конституцію Росії. Ведучий: Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.