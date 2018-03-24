Крым больше никогда не будет украинским: заявление Путина

В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 Канала от "Радио Свободы" – об этом заявил Путин в новом пропагандистском фильме, а также добавил, что к аннексии Крыма его подтолкнули западные страны. Еще 10 лет назад он называл его украинским и говорил, что Россия на Крым не претендует.

Также в выпуске: Нелегитимный Путин: выборы президента России не признают на полуострове. Что потеряли или получили люди после оккупации Крыма? Ведущий: Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.