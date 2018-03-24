Крим більше ніколи не буде українським: заява Путіна
У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – про це заявив Путін у новому пропагандистському фільмі, а також додав, що до анексії Криму його наштовхнули західні країни. Ще 10 років тому, він називав його українським, і казав, що Росія на Крим не претендує.
Також у випуску:
Нелегітимний Путін: вибори президента Росії не визнають на півострові.
Що втратили чи здобули люди після окупації Криму?
Ведучий:
журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.
Джерело: 24 Канал
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