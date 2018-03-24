Крим більше ніколи не буде українським: заява Путіна

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – про це заявив Путін у новому пропагандистському фільмі, а також додав, що до анексії Криму його наштовхнули західні країни. Ще 10 років тому, він називав його українським, і казав, що Росія на Крим не претендує.

Також у випуску: Нелегітимний Путін: вибори президента Росії не визнають на півострові. Що втратили чи здобули люди після окупації Криму? Ведучий: журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.