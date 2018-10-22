Крым может получить новое название: детали

Рабочая группа Конституционной комиссии, подготовила проект изменений и дополнений в Конституцию относительно Крыма. Одним из вопросов который был рассмотрен, – это смена названия административно-территориальной единицы Автономная республика Крым в составе Украины.

Такое заявление сделал глава Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады Рефат Чубаров во время круглого стола в Киеве.

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По его словам, в рамках конституционной комиссии была создана рабочая группа, которая занималась вопросом наработки предложений относительно статуса Автономной Республики Крым.

"В конце нашей работы мы подготовили проект изменений и дополнений в Конституцию Украины, раздел десятый, и одновременно параллельно с этим часть членов рабочей группы вместе с экспертами работала над проектом закона о статусе крымскотатарского народа и законе о коренных народах Украины", – отметил политик.

Как отметил Чубаров, в случае положительного решения Конституционной комиссии, этот пакет будет направлен в Верховную Раду Украины.

"Законы рассматриваются в обычном режиме, изменения в Конституцию, если они получают поддержку 226 голосов народных депутатов, направляются в Конституционный суд и потом уже возвращаются с решением Конституционного суда в Верховную Раду", – пояснил политик.

В то же время он отметил, что они планируют, чтобы сначала этот документ парламентарии рассмотрели еще на этой сессии в первом чтении, а уже после решения Конституционного суда рассчитывают окончательно рассмотреть законопроект ближе к выборам президента, которые пройдут в марте 2019 года.

У нас есть несколько вопросов, которые остаются такими, что решение будет за Конституционной комиссией. Один из таких вопросов – это название. Сейчас рабочее название — "Крымская автономия", но есть предложения сохранить действующее название "Автономная Республика Крым", и также есть название "Крымскотатарская автономия",

– добавил глава Меджлиса.

К слову, 24 канал сообщал, что оккупанты Крыма, использовав все свои ресурсы, начали нагло воровать их у Украины – в частности, говорилось о воде из Днепра.