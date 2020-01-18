Крым на замке: украинские чиновники хотят заблокировать оккупированный полуостров с моря
В свежем выпуске программы "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – Украина хочет перекрыть подход в Крым так, чтобы иностранные суда не могли даже приблизиться к полуострову. Сейчас идет работа по созданию морского режимного района вокруг оккупированного полуострова.
Также в выпуске:
Почему обороновец Крыма попал в обмен.
Гастролеры в Крыму.
Ведущий:
Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.
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