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      АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ

      Крым на замке: украинские чиновники хотят заблокировать оккупированный полуостров с моря

      Крым.Реалии 297 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – Украина хочет перекрыть подход в Крым так, чтобы иностранные суда не могли даже приблизиться к полуострову. Сейчас идет работа по созданию морского режимного района вокруг оккупированного полуострова.

      Также в выпуске:

      Почему обороновец Крыма попал в обмен.

      Гастролеры в Крыму.

      Ведущий:

      Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.

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      Автор: Дмитрий Евчин
      Теги: Новости Украины Новости Крыма Аннексия Крыма Украина – Россия Крым.Реалии
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