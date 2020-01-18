Крим на замку: українські чиновники хочуть заблокувати окупований півострів з моря

У свіжому випуску програми "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – Україна хоче перекрити підхід до Криму так, щоб іноземні судна не могли навіть наблизитись до півострова. Зараз триває робота зі створення морського режимного району навколо окупованого півострова.

Також у випуску: Чому саме оборонівець Криму потрапив в обмін. Гастролери у Криму. Ведучий: Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.