Крим на замку: українські чиновники хочуть заблокувати окупований півострів з моря
У свіжому випуску програми "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – Україна хоче перекрити підхід до Криму так, щоб іноземні судна не могли навіть наблизитись до півострова. Зараз триває робота зі створення морського режимного району навколо окупованого півострова.
Також у випуску:
Чому саме оборонівець Криму потрапив в обмін.
Гастролери у Криму.
Ведучий:
Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.
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