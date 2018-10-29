Сколько украинцев считают, что Крым должен быть в составе Украины? Что нужно сделать, чтобы аннексированные территории вернулись? И каким будет этот путь возврата – мирным или силовым? Ответы на все эти вопросы – в инфографике дальше.

Согласно общенациональному опросу, 69% украинцев считают, что Крым должен и дальше оставаться частью Украины. Убеждение в принадлежности Крыма к Украине разделяют более 80% опрошенных на Западе и в Центре, на Юге и Востоке эта цифра меньше – 56% и 45% соответственно.

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По мнению опрашиваемых, на возвращение Крыма в состав Украины может повлиять смена власти в России (39%), усиление санкционного давления на Россию (32%) и рост уровня жизни в Украине (31%).



Большинство украинцев считает, что Крым должен быть в составе Украины

Предложение "обменять" Крым на Донбасс – то есть признать аннексированный Крым российским в обмен на уход России с оккупированных территорий Донбасса – категорически не поддерживают 66% украинцев. Наиболее категорически против такого "обмена" настроенны жители Западных и Центральных областей Украины – 81% и 77% соответственно. На Юге против такого варианта также выступает большинство – 56%, на Востоке эта цифра составляет 41%.

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А вот силовой вариант возвращения Крыма поддерживает меньшинство – лишь 10% населения. К тому же, эта цифра уменьшилась по сравнению с 2016 годом, тогда такой путь возвращения Крыма поддерживали 14%.

Общенациональный опрос населения Украины был проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 16 по 22 августа 2018 года во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.



Пути возвращения Крыма