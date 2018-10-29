Скільки українців вважають, що Крим має бути в складі України? Що потрібно зробити, аби анексовані території повернулись? І яким буде цей шлях повернення – мирним чи силовим? Відповіді на всі ці запитання – в інфографіці далі.

Згідно з загальнонаціональним опитуванням, 69% українців вважають, що Крим має й надалі залишатися частиною України. Переконання в належності Криму до України розділяють понад 80% опитаних на Заході та в Центрі, на Півдні та Сході ця цифра менша – 56% та 45% відповідно.

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На думку опитуваних, на повернення Криму до складу України може вплинути зміна влади в Росії (39%), посилення санкційного тиску на Росію (32%) та зростання рівня життя в Україні (31%).



Більшість українців вважає, що Крим має бути в складі України

Пропозицію "обміняти" Крим на Донбас – тобто визнати анексований Крим російським "в обмін" на відхід Росії з окупованих територій Донбасу – категорично не підтримують 66% українців. Найбільш категорично проти такого "обміну" налаштовані жителі Західних та Центральних областей України – 81% та 77% відповідно. На Півдні проти такого варіанту також виступає більшість – 56%, на Сході ця цифра становить 41%.

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А от силовий варіант повернення Криму підтримує меншість – лише 10% населення. До того ж, ця цифра зменшилась у порівнянні з 2016 роком, тоді такий шлях повернення Криму підтримували 14%.

Загальнонаціональне опитування населення України було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 16 по 22 серпня 2018 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей.



Шляхи повернення Криму