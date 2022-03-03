Россия все еще пытается найти какое-либо оправдание или объяснение своей агрессии. Как россиян, так и жителей оккупированных территорий, пытаются как-то "разрадовать".

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Крымчанам враг рассказывает о "восстановлении железнодорожного пути"

Враг продолжает оправдывать военные преступления, рассказывая жителям временно оккупированного Крыма о якобы возобновлении железнодорожного пути,

– говорится в сообщении.

Однако железнодорожный путь с Крымом никуда не исчезал. Его только приостановили и восстановят только российские войска или покинут украинскую землю, или будут полностью обезврежены Вооруженными силами Украины.

В Крымской платформе подчеркнули, что следующим шагом будет развитие потрещенной врагом Украины: "Это будет строительство современного, демократического и европейского государства".

Там также обнародовали фото украинского флага в Крыму, который уже вскоре может снова взвиться над железнодорожными вокзалами Симферополя, Севастополя, Феодосии.



Украинское знамя на вокзале Феодосии / Крымская платформа



Украинское знамя на вокзале Феодосии / Крымская платформа

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