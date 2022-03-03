Росія все ще намагається знайти якесь виправдання чи пояснення своєї агресії. Як росіян, так і жителів окупованих територій намагаються якось "розрадити".

Читайте також У твітері з'явився офіційний акаунт Криму

Кримчанам ворог розповідає про "відновлення залізничного сполучення"

Ворог продовжує виправдовувати воєнні злочини, розказуючи жителям тимчасово окупованого Криму про начебто відновлення залізничного сполучення,

– йдеться у повідомленні.

Однак залізничне сполучення з Кримом нікуди не зникало. Його лише призупинили та відновлять щойно російські війська або залишать українську землю, або будуть повністю знешкоджені Збройними силами України.

Доповнюємо новину...