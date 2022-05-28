Тем временем Крымская епархия УПЦ МП в пятницу, 27 мая, приняла решение остаться в подчинении патриарха Кирилла. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте Симферопольской и Крымской епархии, сообщает 24 канал.
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Собор УПЦ МП – несогласный с позицией патриарха Кирилла
Собор Украинской Православной Церкви 27 мая 2022 принял решение полностью отсоединиться от Российской православной церкви. Кроме того, в постановлении осудили войну России с Украиной.
Подробности
УПЦ подтвердила, что имеет независимый статус. Соответствующие изменения были внесены в устав. В частности, теперь будут изъяты все упоминания о связи УПЦ с РПЦ. С этого момента УПЦ будет действовать как самостоятельная церковь.
Синод Украинской православной церкви Московского патриархата также подчеркнул, что не согласен с позицией патриарха Кирилла относительно войны России против Украины.
Цинические заявления патриарха Кирилла
Сергей Лещенко – советник главы Офиса Президента – сообщил, что одним из спикеров российской пропаганды стал одиозный патриарх Кирилл. Он начал оправдывать преступления России и присоединился к компании российских пропагандистов, таких как Мария Захарова или Дмитрий Песков.
Вслед за Дмитрием Песковым и Марией Захаровой, утверждающих, что Россия ни на кого не нападала, с аналогичным тезисом теперь выступил и Кирилл. Он сообщил о том что якобы Россия защищает собственную территорию,
– сообщил Лещенко.
Еще в марте 2022 года патриарх Кирилл благословил российских оккупантов на войну с Украиной. Циничный и позорный эпизод произошел в Москве. Там после литургии по случаю праздника Торжества православия Кирилл вручил икону Виктору Золотову – командующему Росгвардией.
Впоследствии патриарх назвал уничтожение украинцев подвигом. Он заявил, что "в военное время служба в вооруженных силах – это настоящий подвиг, именно такое время мы сейчас переживаем".
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