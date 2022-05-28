Тим часом Кримська єпархія УПЦ МП у п'ятницю, 27 травня, ухвалила рішення залишитися у підпорядкуванні патріарха Кирила. Відповідну заяву опублікували на офіційному сайті Сімферопольської та Кримської єпархії, повідомляє 24 канал.

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Собор УПЦ МП – незгідний з позицією патріарха Кирила

Собор Української Православної Церкви 27 травня 2022 року ухвалив рішення повністю від'єднатися від Російської православної церкви. Окрім того, у постанові засудили війну Росії з Україною.

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УПЦ підтвердила, що має незалежний статус. Відповідні зміни внесли до статуту. Зокрема, тепер вилучать усі згадки про зв'язок УПЦ з РПЦ. Від цього моменту УПЦ діятиме як самостійна церква.

Синод Української православної церкви Московського патріархату також наголосив, що не згоден з позицією патріарха Кирила щодо війни Росії проти України.

Цинічні заяви патріарха Кирила

Сергій Лещенко – радник очільника Офісу Президента – повідомив, що одним з речників російської пропаганди став одіозний патріарх Кирило. Він почав виправдовувати злочини Росії та долучився до компанії російських пропагандистів, як-от Марія Захарова чи Дмитро Пєсков.

Вслід за Дмитром Пєсковим та Марією Захаровою, які стверджують, що Росія ні на кого не нападала, з аналогічною тезою тепер виступив і Кирило. Він повідомив про те, що начебто Росія захищає власну територію,

– повідомив Лещенко.

Ще у березні 2022 року патріарх Кирило благословив російських окупантів на війну з Україною. Цинічний та ганебний епізод відбувся у Москві. Там після літургії з нагоди свята Торжества православ'я Кирило вручив ікону Віктору Золотову – командувачу Росгвардії.

Згодом патріарх назвав знищення українців подвигом. Він заявив, що "у воєнний час служба у збройних силах – це справжній подвиг, а саме такий час ми зараз переживаємо".

Тим часом жертвами російських загарбників в Україні стала вже 241 дитина . Точну кількість жертв серед цивільного населення у Маріуполі навіть неможливо встановити. За даними радника мера Петра Андрющенка, могли загинути до 22 тисяч мирних мешканців.

Зауважте! Навесні 2022 року Православна церква України звернулася до архиєпископа Варфоломія з проханням позбавити російського патріарха Кирила престолу. Митрополит Київський і всієї України Епіфаній нагадав, що саме патріарх Кирило є співтворцем та пропагандистом ідеології "русского міра".

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