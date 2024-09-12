Политолог Тарас Загородний в разговоре с 24 Каналом высказал мнение, что никаких таких договоренностей вообще не существует, однако и к заявлениям Эрдогана надо относиться с осторожностью.

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У Эрдогана есть концепция тюркского мира

Загородний отметил, что, несмотря на позицию Эрдогана по Крыму, торговля между Турцией и Россией и строительство российской АЭС на территории Турции не останавливаются.

Стамбульских договоренностей не существует, они только в воспаленном воображении Путина. Возможно, в Турции что-то обсуждали, какие-то пожелания россиян. Эрдоган и до этого не признавал Крым российским. Но я бы осторожно к нему относился, потому что у него есть своя концепция тюркского мира и Крым, юг Украины там есть,

– озвучил политолог.

Украина, по словам Загороднего, должна больше производить собственных ракет дальностью поражения 2 – 3 тысячи километров для того, чтобы ни у одной страны мира на следующие века не было глупых мыслей об аннексии украинских территорий.

11 сентября в Киеве состоялся 4-й саммит Крымской платформы. Это инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским международный консультационно-координационный инструмент, цель которого – освобождение Крыма. В этом году саммит собрал 60 представителей разных стран и организаций для обсуждения проблем в оккупированном россиянами Крыму и ускорения деоккупации полуострова.

Участники саммита приняли совместное заявление, в котором в частности отметили непоколебимой преданность делу восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая деоккупацию Крыма, путем дальнейшего предоставления Украине политической, финансовой и военной помощи в противостоянии России.

Заметьте! Эрдоган сделал заявление, в котором озвучил, что обеспечение благосостояния крымских татар является приоритетом внешней политики Турции. Он отметил их право жить свободной жизнью на своей родине и считает, что оккупация Крыма углубила страдания крымских татар, которые 80 лет назад пережили депортацию.