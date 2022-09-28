В частности, представительство Президента Украины в АР Крым рекомендовало украинцам уезжать через Грузию, Азербайджан и Казахстан. Однако ситуация на границах россии с разными странами, на территорию которых пытаются перебраться украинцы, избегая принудительной мобилизации, ужасная.
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Что происходит на границах
Как отметил Рефат Чубаров, наиболее катастрофическая ситуация на российско-грузинской границе, где переход ожидают десятки семей из Крыма, в большинстве из которых есть малолетние дети. Там грузинская сторона не разрешает въезд гражданам Украины – жителям временно оккупированного Крыма на основании формальных несоответствий.
Также сложности с пересечением есть на переходах через российско-казахстанскую границу. Там за возможность уехать из страны-оккупанта требуют от 2 тысяч долларов США за машину.
Затруднения возникают и с европейскими странами. Более жесткими стали требования к документам граждан Украины – жителей временно оккупированного Крыма со стороны миграционных служб Латвии, Литвы, Польши. Как сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа, с каждым часом там увеличивается количество людей, которым отказывают во въезде на территорию указанных стран.
Более того, отказ в пересечении приводит к трагедиям. Так, фсб россии арестовала взрослых членов семьи, которых вернули обратно в Калининград, и обвинила их в терроризме.
К сожалению, одних только усилий Посольств и консульских учреждений Украины за рубежом, в частности в указанных выше странах, крайне недостаточно. Нужны срочные совместные решения на уровне правительства Украины и правительств государств, на территорию которых въезжают граждане Украины – жители Крыма,
– отметил Рефат Чубаров.
Он призвал срочно создать под эгидой МИД Украины межведомственную группу для оперативного рассмотрения различных проблем, возникающих в складывающейся ситуации и подготовки необходимых решений.
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Как пересечь границу с соседними с россией государствами
Как отметили в Представительстве Президента Украины в АР Крым, документы, выданные на временно оккупированной территории:
- не действуют,
- не признаются мировым сообществом,
- не создают правовых последствий.
Однако они являются достаточным основанием для пересечения российской границы.
Грузия
Как отметили в Представительстве, на территорию Грузии можно въехать из любых стран по любым документам, которые даже косвенно дают основания считать вас гражданами Украины, а именно:
- загранпаспорт гражданина Украины (даже просроченный),
- паспорт гражданина Украины,
- свидетельство о рождении,
- свидетельство на возвращение в Украину, выданные в Украине или консульскими учреждениями Украины за границей.
Приехавшие в Грузию граждане Украины должны обратиться в Агентство обслуживания временно перемещенных лиц. При этом срок пребывания по внутреннему паспорту гражданина Украины – 6 месяцев, а по загранпаспорту – 1 год.
Азербайджан
Въехать в эту страну можно со следующими документами:
- действительный загранпаспорт,
- действительный сертификат о вакцинации от COVID-19.
Срок однократного пребывания не должен превышать 90 дней.
Казахстан
Въехать в эту страну можно с действительным загранпаспортом. Однако, если его нет, то на границе можно подать органам пограничной службы Казахстана заявление о получении статуса беженца. Для этого нужно иметь:
- 2 фото (3,5 см на 4,5 см);
- копию свидетельства о рождении или просроченные украинские паспортные документы (переведенные)
На основе этих документов украинцам выдается удостоверение лица, ищущего защиты, на основании чего его пропускают через границу. В дальнейшем человек должен обратиться в посольство Украины в Казахстане для проведения проверки и документирования паспортными документами.
Срок одноразового пребывания в стране не должен превышать 90 дней. Срок пребывания беженцев – до 1 года.
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