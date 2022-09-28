Зокрема, представництво Президента України в АР Крим рекомендувало українцям виїжджати через Грузію, Азербайджан та Казахстан. Однак ситуація на кордонах росії з різними країнами, на територію яких намагаються перебратися українці, уникаючи примусової мобілізації, жахлива.

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Що відбувається на кордонах

Як зазначив Рефат Чубаров, найбільш катастрофічна ситуація на російсько-грузинському кордоні, де переходу очікують десятки сімей із Криму, у більшості з яких є малолітні діти. Там грузинська сторона не дозволяє в'їзд громадянам України – мешканцям тимчасово окупованого Криму на підставі формальних невідповідностей.

Також складнощі з перетином є на переходах через російсько-казахстанський кордон. Там за можливість виїхати з країни-окупантки вимагають від 2 тисяч доларів США за автомашину.

Труднощі виникають і з європейськими країнами. Так, більш жорсткими стали вимоги до документів громадян України – мешканців тимчасово окупованого Криму з боку міграційних служб Латвії, Литви, Польщі. Як повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу, з кожною годиною там збільшується кількість людей, яким відмовляють у в'їзді на територію зазначених країн.

Ба більше, відмова у перетині призводить до трагедій. Так, фсб росії заарештувала дорослих членів сім'ї, яких повернули назад у Калінінград, та звинуватила їх у тероризмі.

На жаль, одних лише зусиль Посольств та консульських установ України за кордоном, зокрема у зазначених вище країнах, є вкрай недостатньою. Потрібні термінові спільні рішення на рівні уряду України та урядів держав, на територію яких в'їжджають громадяни України – жителі Криму,

– зазначив Рефат Чубаров.

Він закликав терміново створити під егідою МЗС України міжвідомчої групи для оперативного розгляду різних проблем, що виникають у ситуації, що складається, та підготовки необхідних рішень.

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Як перетнути кордон з сусідніми з росією державами

Як зазначили у Представництві Президента України в АР Крим, документи, видані на тимчасово окупованій території:

не є чинними,

не визнаються світовою спільнотою,

не створюють правових наслідків.

Проте вони є достатньою підставою для перетину російського кордону.

Важливо! Представництво рекомендує перевіряти актуальний режим в’їзду та транзиту в іноземних державах, а також умови перебування на їх території за допомогою інтерактивної онлайн-карти МЗС України.

Грузія

Як зазначили у Представництві, на територію Грузії можна в’їхати з будь-яких країн за будь-якими документами, які навіть опосередковано дають підстави вважати вас громадянами України, а саме:

закордонний паспорт громадянина України (навіть прострочений),

паспорт громадянина України,

свідоцтво про народження,

свідоцтво на повернення в Україну, видані в Україні, або консульськими установами України за кордоном.

Громадяни України, які приїхали в Грузію, повинні звернутися до Агентства обслуговування тимчасово переміщених осіб. При цьому термін перебування за внутрішнім паспортом громадянина України – 6 місяців, а за закордонним паспортом – 1 рік.

Азербайджан

В'їхати у цю країну можна з такими документами:

дійсний закордонний паспорт,

дійсний сертифікат про вакцинацію від COVID-19.

Термін одноразового перебування повинен не перевищувати 90 днів.

Казахстан

В'їхати у цю країну можна з дійсним закордонним паспортом. Проте якщо його нема, то на кордоні можна подати органам прикордонної служби Казахстану заяву про отримання статусу біженця. Для цього потрібно мати:

2 фото (3,5 см на 4,5 см);

копію свідоцтва про народження чи прострочені українські паспортні документи (перекладені)

На основі цих документів українцям видається посвідчення особи, яка шукає захисту, на підставі чого її пропускають через кордон. Надалі людина повинна звернутися до посольства України в Казахстані для проведення відповідної перевірки та документування паспортними документами.

Термін одноразового перебування в країні не має перевищувати 90 днів. Термін перебування біженців – до 1 року.

Зверніть увагу! Більше інформації про в'їзд та виїзд з цих держав ви можете почерпнути за посиланням.

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