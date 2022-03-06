Они не только пели гимн Украины, но требовали деоккупации Крыма. Этот митинг прошел у границы с аннексированным Крымом 6 марта.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Митинг был под двумя флагами

Люди пришли на митинг с флагами Украины и крымскими татарами. Они также выкрикивали патриотические лозунги и посылали русский корабль по уже известному маршруту.

На записи видно, что поддержать Украину пришли, по меньшей мере, 2 сотни человек. Однако точное количество участников не сообщали, поэтому их могло быть и больше.

Митинг крымских татар в Чонгаре: смотрите видео

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!