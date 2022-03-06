Вони не лише співали гімн України, а й вимагали деокупації півострова. Цей мітинг пройшов біля кордону з анексованим Кримом 6 березня.
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Мітинг був під двома прапорами
Люди прийшли на мітинг з прапорами України та кримських татар. Вони також вигукували патріотичні гасла та посилали російський корабель за вже відомим маршрутом.
На записі видно, що підтримати Україну прийшли щонайменше 2 сотні людей. Проте точну кількість учасників не повідомляли, відтак їх могло бути й більше.
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