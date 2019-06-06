Крымские оккупанты вынесли суровый приговор обвиняемому в шпионаже украинцу Давыденко

Украинца Константина Давыденко оккупанты в аннексированном Крыму приговорили к 10,5 годам колонии строгого режима. Мужчину россияне и их приспешники обвиняют в шпионаже.

Что известно о Константине Давыденко?

Российские оккупанты в Крыму задержали украинца 11 февраля 2018 года в Симферополе. Его обвинили в сборе и передаче информации о деятельности частей Росгвардии и сотрудников ФСБ в оккупированном Крыму. Информацию он якобы "сливал" СБУ.

Костянтин Давиденко/ / фото из соцсетей

В российской спецслужбе утверждают, что Давыденко был "завербован" и якобы выполнял "разведывательные задачи".

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Давыденко целенаправленно осуществлял сбор в целях передачи в украинскую спецслужбу сведений о новейших образцах военной техники, электроники, средств связи третьего поколения и приборов ночного видения, утечка которых могла нанести ущерб безопасности Российской Федерации,

– сообщили в ФСБ.

Приговор украинцу

Так называемый "Верховный суд" Крыма вынес приговор Давыденко 6 июня. Об этом сообщила "Крымская правозащитная группа". Оккупанты присудили ему 10 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. Заседание по делу Давыденко проводили в закрытом режиме.