Кримські окупанти винесли суворий вирок звинуваченому у шпигунстві українцю Давиденку

Українця Костянтина Давиденка окупанти в анексованому Криму засудили до 10,5 років колонії суворого режиму. Чоловіка росіяни та їх поплічники звинувачують у шпигунстві.

Що відомо про Костянтина Давиденка?

Російські окупанти у Криму затримали українця 11 лютого 2018 року в Сімферополі. Його звинуватили у збиранні та передачі інформації про діяльність частин Росгвардії та співробітників ФСБ в окупованому Криму. Інформацію він начебто "зливав" СБУ.



Костянтин Давиденко// фото з соцмереж

У російській спецслужбі стверджують, що Давиденко був "завербований" і нібито виконував "розвідувальні завдання".

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Давиденко цілеспрямовано здійснював збір в цілях передачі в українську спецслужбу відомостей про новітні зразки військової техніки, електроніки, засобів зв'язку третього покоління і приладів нічного бачення, витік яких міг завдати шкоди безпеці Російської Федерації,

– повідомили у ФСБ.

Вирок українцю

Так званий "Верховний суд" Криму виніс вирок Давиденку 6 червня. Про це повідомила "Кримська правозахисна група". Окупанти присудили йому 10 років і 6 місяців колонії суворого режиму. Засідання у справі Давиденка проводили у закритому режимі.