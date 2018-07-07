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Крымских татар, последователей ислама, в России автоматически причисляют к числу террористов

29 Читати новину українською

Пленник Кремля Олег Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных. А их только по официальной информации более 60. Среди них 24 удерживают в российской Федерации, 40 – в Крыму. И каждую неделю на полуострове проводят новые обыски и аресты. Крымских татар, которые исповедуют ислам, Россия автоматически зачисляет в число террористов.

Особенно часто задерживают и бросают за решетку участников исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир".

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Крымский татарин Эмир-Усеину Куку рассказал, что когда в аннексированном Крыму начали исчезать единоверцы, он занялся их поисками. За это его задержали зимой 2016 и обвинили в экстремизме. Сейчас Эмир в СИЗО в Ростове-на-Дону. В знак протеста с 26 июня Куку объявил голодовку.


Крымский политзаключенный Эмир-Усеину Куку

Состояние его здоровья ухудшается. Сказываются побои.

Он говорил, что болит голова, беспокоит сердце. Его избили, когда еще был первый обыск, когда преследование только начинались. Как раз тогда у него начались проблемы с почками, поясницей, коленями,
– рассказала жена активиста Мерьем Куку, которая осталась одна с двумя детьми.

Адвокат Эмиль Курбединов защищает сразу нескольких фигурантов, проходящих по делу об экстремизме как участники организации "Хизб ут-Тахрир-аль Ислами" (дословный перевод – "Исламская партия освобождения"). Всего таких более 20. ФСБ даже разделила дела на группы по расположению ячеек: Бахчисарайская, Ялтинская и Симферопольская.


Адвокат Эмиль Курбединов

Все задержанные – крымские татары.

Эмир Куку и Муслим Алиев проходят по одному делу. Обоих содержат в следственном изоляторе ФСБ, остальных пленников отделили. Дело это – полностью сфабриковано,
– отметил адвокат Эмиль Курбединов.

Пленников обвиняют в попытке свержения конституционного строя.

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Курбединов пояснил, что "Хизб-ут-Тахрир", которая в России признана террористической организацией, не имеет ничего общего с крымско-татарскими активистами мусульманской веры. Впрочем, ФСБ не видит разницы и практикует борьбу и с одними, и с другими, чтобы писать отчеты про свою успешную работу и получать за это средства. И даже представители "Хизб ут-Тахрир" уверяют, что они – не террористы. Ведь насилие противоречит их идеологии, а пророк Мухаммад проповедовал мир.

Россия последовательно проводит старую политику: был бы человек, а статья найдется. Если бы у нас был офис в РФ, в котором висел бы портрет Путина, как в Чечне у Рамзана Кадырова, то наша организация могла бы себе спокойно существовать,
– подчеркнул председатель информационного офиса "Хизб Ут-Тахрир" в Украине Фазил Амзаем.

Этой организации более 60 лет, в Крыму ее очаги возникли в 90-х. Однако после оккупации они вынуждены были перейти в подполье из-за преследования. Несмотря на то, что "Хизб-ут-Тахрир" выступает за восстановление традиционного мусульманского уклада – доказательств ее причастности к терроризму нет. На это России неоднократно указывали международные правозащитные организации.


Лидер Меджлиса крымскотатарского народа Мустафа Джемилев

Чтобы усмирить татар, которые выступают против оккупации, в России готовы всех записать в террористы и экстремисты.

Они, как в сталинские времена, хотят видеть этнически чистый русский Крым,
– подчеркнул лидер Меджлиса крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

Тем временем задержания по делу "Хизб-ут-Тахрир" продолжаются.

Теги: Украинцы в плену РФ арест Мустафа Джемилев Новости Крыма терроризм Исламизм іслам Украина – Россия
Источник: 24 канал
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