Кримських татар, послідовників ісламу, у Росії автоматично зараховують до числа терористів

Кримських татар, послідовників ісламу, у Росії автоматично зараховують до числа терористів30 Читать новость на русском
Бранець Кремля Олег Сенцов голодує з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. А їх лише за офіційною інформацією понад 60. Серед них 24 утримують у Російські Федерації, 40 – у Криму. І щотижня на півострові проводять нові обшуки та арешти. Кримських татар, які сповідують іслам, Росія автоматично зараховує до числа терористів.
Особливо часто затримують і кидають за ґрати учасників ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір".
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Кримський татарин Емір-Усеїн Куку розповів, що коли в анексованому Криму почали зникати одновірці, він зайнявся їх пошуками. За це його затримали взимку 2016 і звинуватили в екстремізмі. Зараз Емір у СІЗО в Ростові-на-Дону. На знак протесту з 26 червня Куку оголосив голодування.
Кримський політв'язень Емір-Усеїн Куку
Стан його здоров'я погіршується. Даються взнаки побої.
Він казав, що болить голова, турбує серце. Його побили, коли ще був перший обшук, коли переслідування тільки починались. Якраз тоді у нього почались проблеми з нирками, попереком, колінами,
– розповіла дружина активіста Мер'єм Куку, яка залишилася одна з двома дітьми.
Адвокат Еміль Курбедінов захищає одразу кількох фігурантів, що проходять у справі про екстремізм як учасники організації "Хізб ут-Тахрір-аль Ісламі" (дослівний переклад – "Ісламська партія визволення"). Загалом таких понад 20. ФСБ навіть поділила справи на групи за розташуванням осередків: Бахчисарайська, Ялтинська та Сімферопольська.
Адвокат Еміль Курбедінов
Усі затримані – кримські татари.
Емір Куку та Муслім Алієв проходять у одній справі. Обох їх утримують у слідчому ізоляторі ФСБ, решту бранців відділили. Справа ця – повністю сфабрикована,
– зазначив адвокат Еміль Курбедінов.
Бранців звинувачують у спробі повалення конституційного ладу.
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Курбедінов пояснив, що "Хізб-ут-Тахрір", яка у Росії визнана терористичною організацією, нічого спільного не має з кримськотатарськими активістами мусульманської віри. Втім, ФСБ не бачить різниці і практикує боротьбу і з одними, і з іншими, щоб писати звіти про свою успішну роботу та отримувати за це кошти. Та навіть представники "Хізб ут-Тахрір" запевняють, що вони – не терористи. Адже насилля суперечить їхній ідеології, а пророк Мухаммад проповідував мир.
Росія послідовно проводить стару політику: була б людина, а стаття знайдеться. Якщо б у нас був офіс в РФ, у якому висів би портрет Путіна, як у Чечні у Рамзана Кадирова, то наша організація могла б собі спокійно існувати,
– наголосив голова інформаційного офісу "Хізб Ут-Тахрір" в Україні Фазіл Амзаєм.
Цій організації понад 60 років, в Криму її осередки виникли у 90-х. Проте після окупації вони змушені були перейти в підпілля через переслідування. Попри те, що "Хізб-ут-Тахрір" виступає за відновлення традиційного мусульманського устрою – доказів її причетності до тероризму немає. На це Росії неодноразово вказували міжнародні правозахисні організації.
Лідер Меджлісу кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв
Аби втихомирити татар, які виступають проти окупації, в Росії готові усіх їх записати в терористи і екстремісти.
Вони, як у сталінські часи, прагнуть бачити етнічно чистий російський Крим,
– підкреслив лідер Меджлісу кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.
Тим часом затримання у справі "Хізб-ут-Тахрір" тривають.