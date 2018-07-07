15:43
7 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
27°C 16°C
  • неділя
    25°C 18°C
  • понеділок
    26°C 18°C
  • вівторок
    26°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Епічне рандеву Путіна і Терези Мей. Шоу Трумена на футболі в РФ
Вєсті Кремля
21:55, 6 липня
Вєсті.UA. Гройсман проти всіх. Вільнодумний Добкін
Вєсті.UA
21:20, 6 липня
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, 6 липня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
Згадати все
22:57, 6 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Кримських татар, послідовників ісламу, у Росії автоматично зараховують до числа терористів

30 Читать новость на русском

Бранець Кремля Олег Сенцов голодує з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. А їх лише за офіційною інформацією понад 60. Серед них 24 утримують у Російські Федерації, 40 – у Криму. І щотижня на півострові проводять нові обшуки та арешти. Кримських татар, які сповідують іслам, Росія автоматично зараховує до числа терористів.

Особливо часто затримують і кидають за ґрати учасників ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір".

Читайте також: Політв'язень Емір-Усеін Куку оголосив голодування

Кримський татарин Емір-Усеїн Куку розповів, що коли в анексованому Криму почали зникати одновірці, він зайнявся їх пошуками. За це його затримали взимку 2016 і звинуватили в екстремізмі. Зараз Емір у СІЗО в Ростові-на-Дону. На знак протесту з 26 червня Куку оголосив голодування. 


Кримський політв'язень Емір-Усеїн Куку

Стан його здоров'я погіршується. Даються взнаки побої.

Він казав, що болить голова, турбує серце. Його побили, коли ще був перший обшук, коли переслідування тільки починались. Якраз тоді у нього почались проблеми з нирками, попереком, колінами,
– розповіла дружина активіста Мер'єм Куку, яка залишилася одна з двома дітьми.

Адвокат Еміль Курбедінов захищає одразу кількох фігурантів, що проходять у справі про екстремізм як учасники організації "Хізб ут-Тахрір-аль Ісламі" (дослівний переклад – "Ісламська партія визволення"). Загалом таких понад 20. ФСБ навіть поділила справи на групи за розташуванням осередків: Бахчисарайська, Ялтинська та Сімферопольська.


Адвокат Еміль Курбедінов

Усі затримані – кримські татари.

Емір Куку та Муслім Алієв проходять у одній справі. Обох їх утримують у слідчому ізоляторі ФСБ, решту бранців відділили. Справа ця – повністю сфабрикована,
– зазначив адвокат Еміль Курбедінов.

Бранців звинувачують у спробі повалення конституційного ладу.

Читайте також: "Ззаду щось увіткнули": житель Криму сповістив страшні подробиці катувань з боку окупантів (18+)

Курбедінов пояснив, що "Хізб-ут-Тахрір", яка у Росії визнана терористичною організацією, нічого спільного не має з кримськотатарськими активістами мусульманської віри. Втім, ФСБ не бачить різниці і практикує боротьбу і з одними, і з іншими, щоб писати звіти про свою успішну роботу та отримувати за це кошти. Та навіть представники "Хізб ут-Тахрір" запевняють, що вони – не терористи. Адже насилля суперечить їхній ідеології, а пророк Мухаммад проповідував мир.

Росія послідовно проводить стару політику: була б людина, а стаття знайдеться. Якщо б у нас був офіс в РФ, у якому висів би портрет Путіна, як у Чечні у Рамзана Кадирова, то наша організація могла б собі спокійно існувати,
– наголосив голова інформаційного офісу "Хізб Ут-Тахрір" в Україні Фазіл Амзаєм.

Цій організації понад 60 років, в Криму її осередки виникли у 90-х. Проте після окупації вони змушені були перейти в підпілля через переслідування. Попри те, що "Хізб-ут-Тахрір" виступає за відновлення традиційного мусульманського устрою – доказів її причетності до тероризму немає. На це Росії неодноразово вказували міжнародні правозахисні організації.


Лідер Меджлісу кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв

Аби втихомирити татар, які виступають проти окупації, в Росії готові усіх їх записати в терористи і екстремісти. 

Вони, як у сталінські часи, прагнуть бачити етнічно чистий російський Крим,
– підкреслив лідер Меджлісу кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

Тим часом затримання у справі "Хізб-ут-Тахрір" тривають.

Теги: Україна – Росія іслам Ісламізм Тероризм Новини Криму Мустафа Джемілєв арешт Українці в полоні РФ
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як корупціонери намагалися очолити процес боротьби з корупцією
сьогодні, 15:00 Як корупціонери намагалися очолити процес боротьби з корупцією
Олександра Дрік 160
Обман Європою: що не так зі світоглядом українців
сьогодні, 12:00 Обман Європою: що не так зі світоглядом українців
Василь Яніцький 2637
"Брошенные" дети Луганска: сейчас никого не удивляет, что ребенок и родители живут годами врозь
сьогодні, 08:38 "Брошенные" дети Луганска: сейчас никого не удивляет, что ребенок и родители живут годами врозь
Ольга Черненко 1178
Концепция Тимошенко: кандидат от "партии мира" не хочет злить Путина
6 липня, 22:00 Концепция Тимошенко: кандидат от "партии мира" не хочет злить Путина
Блог Медіа 2169
Почему таких, как Сенцов и Балух, настолько ненавидят "русские"
6 липня, 19:00 Почему таких, как Сенцов и Балух, настолько ненавидят "русские"
Блог Медіа 1115
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук