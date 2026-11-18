Как сообщили в Министерстве обороны Украины, автомобильное движение через переправу в настоящее время полностью приостановлено.

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Что заявили в Минобороны?

Обломки поврежденных конструкций упали в воду и заблокировали фарватер для прохода судов.

Сокращение доступных маршрутов создает критическую нагрузку на систему обеспечения подразделений российской армии на запорожском и херсонском направлениях фронта.

Министр обороны Евгений Хмара подчеркнул законность и решительность действий украинской стороны по обезвреживанию вражеской инфраструктуры.

На каждый удар по нашей территории мы будем отвечать вдвое, втрое сильнее. Это наше право на защиту– заявил Евгений Хмара.

В Минобороны показали кадры разрушения Крымского моста: смотрите видео

Логистический тупик для оккупантов

Потеря автомобильного сообщения существенно лишает противника мобильности при переброске подкреплений и военных грузов вглубь оккупированных южных территорий.

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, Силы обороны и СБУ 17 ноября нанесли комбинированный удар по сооружению с помощью ракет и беспилотников.