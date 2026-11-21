Россия пытается защитить Крымский мост и военные объекты на полуострове, однако украинские удары вынуждают ее распылять силы противовоздушной обороны. Из-за этого под угрозой оказываются и другие стратегические объекты противника – от военных баз до предприятий оборонной промышленности.

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Украина наращивает производство дальнобойных дронов и ракет, расширяя возможности для атак в глубоком тылу России. Почему российская ПВО не может защитить все важные объекты, как удары по Крымскому мосту заставляют оккупантов менять оборону и с какими проблемами сталкивается российская военная авиация, 24 Канал выяснил в беседе с авиационным экспертом Анатолием Криволапом.

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Как Украина растягивает российскую ПВО: Крымский мост стал ловушкой для оккупантов

Успешная атака Сил обороны Украины на Крымский мост с применением ракет и беспилотников является частью более широкой стратегии по освобождению полуострова и ослаблению российского военного присутствия.

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Операция продемонстрировала, насколько важна координация различных средств поражения. Одни беспилотники отвлекали внимание и перегружали российскую ПВО, другие помогали выявлять и поражать радиолокационные станции и средства РЭБ.

После этого ракеты и ударные дроны провели атаку на непосредственные конструкции моста. Подобный подход Украина применяла и во время операций в Новороссийске. Там Силы обороны атаковали военные корабли, портовую инфраструктуру и средства противовоздушной обороны противника.

Это свидетельствует о переходе к комплексным операциям, цель которых – не просто поразить отдельную цель, а последовательно ослабить всю систему защиты важного военного объекта.

Напомним, 17 ноября 2026 года СБУ сообщила о завершении омногоэтапной спецоперации и по поражению Крымского моста. Она длилась около месяца и состояла из семи этапов. Сначала украинские силы систематически ослабляли российскую ПВО, а на заключительном этапе применили широкий спектр украинского вооружения, в частности "Нептуны", "Фламинго", "Рута" и "Паляница". В результате атаки была уничтожена одна из металлических арок и автомобильный пролет под ней.

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Синдром Чернобаевки для российской ПВО

Российское командование оказалось перед сложной стратегической дилеммой. Москва, военные объекты в глубине России и оккупированный Крым требуют все большего количества средств противовоздушной обороны. В то же время количество современных комплексов ограничено, а украинские удары вынуждают россиян постоянно менять их расположение.

Особенно важным направлением для оккупантов остается Крым. Россия размещала на полуострове мощные зенитно-ракетные комплексы С-400 и другие средства ПВО. Однако украинские военные систематически проводят атаки не только на пусковые установки, но и на радиолокационные станции, без которых эти комплексы теряют часть своих возможностей.

Из-за этого отдельные районы размещения российской ПВО фактически превращаются в своеобразную Чернобаевку. Оккупанты вынуждены снова и снова восстанавливать оборону, перебрасывать технику и искать новые позиции.

Использование устаревших систем вместо современных комплексов также свидетельствует о необходимости компенсировать потери имеющимися ресурсами. Однако даже большой объем средств ПВО не гарантирует защиты от комбинированных атак, когда Украина одновременно применяет различные типы беспилотников и ракет.

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Интересно, что 15 ноября 2026 года СБУ сообщила сообщило об уничтожении в Новороссийске четырех пусковых установок С-400 "Триумф" и двух радиолокационных станций. Операция была проведена при поддержке ГУР, ССО и Государственной пограничной службы. По данным источников 24 Канала в СБУ, поражение этих компонентов ослабило возможности российской системы противовоздушной обороны.

Как Крымский мост растягивает российскую оборону

Крымский мост остается важным логистическим маршрутом для обеспечения российской группировки на юге Украины. Но он имеет огромное символическое значение для Кремля, который годами использовал незаконно построенную переправу как доказательство якобы необратимости оккупации Крыма.

Понимая это, украинское командование создает для России дополнительную проблему. После каждой успешной атаки оккупантам приходится оценивать повреждения, привлекать ремонтную технику и усиливать охрану объекта. Для защиты моста требуются не только средства противовоздушной обороны, но и радиолокационные станции, системы РЭБ и дополнительные силы наблюдения.

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В результате Россия вынуждена концентрировать ресурсы вокруг одного стратегического объекта. Это создает дополнительную нагрузку на всю систему обороны, ведь те же комплексы и подразделения нужны для защиты военных баз, аэродромов, складов боеприпасов и промышленных предприятий.

Так, удары по Крымскому мосту имеют двойной эффект. Они затрудняют российскую логистику и вынуждают оккупантов тратить ресурсы на защиту переправы вместо прикрытия других важных объектов.

К слову, военный аналитик Александр Мусиенко объяснил, что Россия в течение двух лет создавала вокруг Крымского моста эшелонированную систему защиты. Она включала комплексы "Панцирь", "Тор", С-300 и С-400, средства РЭБ, боновые заграждения и другие средства противодействия. Несмотря на это, украинским силам удалось прорвать оборону и нанести масштабные разрушения.

Украина расширяет возможности для нанесения ударов

На фоне проблем российской ПВО Украина наращивает производство и применение беспилотных систем. Украинский арсенал пополняется не только классическими БПЛА, но и дронами-ракетками "Паляница" и "Рута", которые расширяют возможности поражения целей в глубоком тылу противника.

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Важным преимуществом становится не только количество беспилотников, но и возможность использовать их в рамках сложных комбинированных операций. Дроны могут выполнять разведывательные задачи, перегружать ПВО, поражать радиолокационные станции и проводить атаки на объекты военной инфраструктуры.

Россия также пытается развивать собственные беспилотные системы, в частности модернизирует "Шахеды" и создает новые средства поражения. Однако Украина продолжает расширять собственные производственные возможности. В то же время преимущество России в области баллистических ракет остается серьезным вызовом для украинской обороны.

Су-57: проблемы российского истребителя пятого поколения

Отдельным показателем ограниченных возможностей российского военно-промышленного комплекса является ситуация с " истребителями Су-57 ". Несмотря на громкие заявления Москвы о развитии авиации пятого поколения, количество таких самолетов остается небольшим, а их производство несопоставимо с масштабами выпуска западных аналогов.

Россия продолжает передавать Су-57 своим Воздушно-космическим силам, однако темпы поставок остаются низкими. К тому же Россия теряет даже те Су-57, которые уже имеет.

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30 октября 2026 года стало известно об уничтожении такого истребителя на аэродроме "Ахтубинск" в Астраханской области. По сообщениям мониторинговых ресурсов, самолет сгорел во время запуска двигателей. Это была уже четвертая потеря Су-57 Россией за 2026 год.

Несмотря на заявления о технологическом превосходстве, небольшое количество таких самолетов ограничивает возможности России использовать их в боевых операциях с высоким риском потерь. Для Кремля каждый Су-57 остается дорогой и сложной для замены единицей авиации.

Что это означает для дальнейших ударов по России

Украинская стратегия постепенно выходит за рамки поражения отдельных военных объектов. Силы обороны одновременно ослабляют российскую ПВО, нарушают логистику, проводят атаки на военно-промышленные предприятия и вынуждают противника распределять ограниченные ресурсы между различными направлениями.

Крымский мост в этой стратегии является особенно важной целью. Его защита требует значительных сил, а повреждения создают проблемы для снабжения российской группировки на юге.

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Операции в Новороссийске и удары по российским системам ПВО демонстрируют, что Украина способна переносить боевые действия на удаленные от фронта территории. Поэтому главный результат таких операций заключается не только в уничтожении конкретных объектов. Украина постепенно вынуждает Россию тратить все больше ресурсов на защиту собственного тыла, ослабляя возможности противника вести войну и обеспечивать свои войска.