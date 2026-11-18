После нового удара по Крымскому мосту автомобильная часть переправы подверглась серьезным разрушениям, тогда как движение по железной дороге россиянам удалось частично восстановить. В то же время украинские удары по мостам в Ростовской области создают дополнительные риски для сухопутного коридора, по которому Россия снабжает свои войска на оккупированном юге Украины.

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Военный обозреватель Давид Шарп в эфире 24 Канала объяснил, почему масштабы повреждений Крымского моста оказались для него неожиданными и что это означает для российской логистики. Он также оценил возможное применение видеонаведения во время атаки, роль спутниковой связи Starshield и перспективы дальнейших ударов по транспортной инфраструктуре России.

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Крымский мост выведен из строя на длительное время

По данным OSINT-аналитика Dnipro OSINT Гарбуза, после удара по Крымскому мосту обрушился главный арочный пролет автомобильной части длиной более 270 метров, а также пострадали соседние железнодорожные секции. Насколько важна эта переправа для российской военной логистики, учитывая наличие сухопутного коридора через оккупированные территории?

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Крымский мост важен во многих аспектах, хотя именно в военной логистике он сейчас не играет главной роли. Если говорить о возможных последствиях обрушения конструкций для судоходства в Азовском море, то для российской стороны есть одно обстоятельство: судоходство там и без того практически отсутствует из-за украинских ударов и действий беспилотников.

Но сам результат атаки меня очень удивил. Я предполагал, что разрушение автомобильной части моста будет гораздо более сложной задачей. После первого удара даже говорил, что Украина, возможно, лишь демонстрирует способность нарушить движение по переправе или начинает длительную операцию, которая постепенно будет создавать серьезные проблемы для россиян.

Однако оказалось, что сравнительно небольшим количеством боеприпасов можно достичь гораздо большего результата. Причем речь идет не обязательно о чрезвычайно тяжелых средствах поражения. Решающее значение, судя по характеру разрушений, имели точные попадания в особо уязвимые места конструкции.

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Я был очень удивлен, мои внутренние оценки не совсем оправдались. Как оказалось, с помощью довольно небольшого количества боеприпасов, не обязательно сверхтяжелых, попаданиями в определенные места удалось фактически вывести автомобильный мост из строя на очень длительный срок. Это очень большой успех с военной точки зрения– сказал Шарп.

Именно точность поражения позволяет назвать эту атаку особенной. По моей оценке, использовались боеприпасы с телевизионным наведением, которые могли обеспечить попадание в нужные участки моста. В противном случае для достижения подобного результата, вероятно, пришлось бы наносить значительно большее количество ударов в течение длительного времени.

Первое последствие – огромные экономические убытки. Строительство Крымского моста обошлось России очень дорого, а восстановление таких сложных инженерных сооружений также потребует значительных ресурсов. Но не менее важное последствие – нарушение транспортного сообщения с оккупированным полуостровом.

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Теперь люди, которые раньше выезжали из Крыма или въезжали на его территорию на автомобилях, вынуждены искать альтернативные маршруты. Можно воспользоваться паромным сообщением, однако оно сопряжено с дополнительными рисками и ограничениями. Другой вариант – сухопутный коридор через оккупированные территории Украины, в частности район Мариуполя, но этот маршрут также находится под угрозой украинских ударов.

Нужно помнить, что ранее Россия из соображений безопасности ограничивала движение грузовиков и крупногабаритного транспорта по Крымскому мосту. Из-за этого его роль в текущих грузовых перевозках была меньше, чем могла бы быть. Однако при необходимости эти ограничения можно было пересмотреть, например, в случае серьезных затруднений на сухопутном маршруте.

Когда возникают проблемы с сухопутным коридором, вариант Крымского моста всегда оставался, даже если им не в полной мере пользовались. Теперь это имеет огромное значение– пояснил военный обозреватель.

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Таким образом, Россия потеряла не только важную транспортную переправу, но и возможность использовать ее в качестве резервного маршрута. Особенно серьезными последствия могут стать, если одновременно будут возникать проблемы с перевозками через оккупированный юг Украины.

Есть еще и политический аспект. Россия на протяжении многих лет вкладывала огромные ресурсы в защиту Крымского моста: развертывала противовоздушную оборону, усиливала противодействие надводным и подводным средствам поражения, создавала дополнительные оборонительные рубежи. Однако эти меры не позволили защитить сооружение от нового украинского удара.

Это очень серьезная публичная пощечина для российских властей, причем и внутри страны. Это демонстрация бессилия. На пятом году войны, когда, казалось бы, уже сделали все возможное для защиты и обеспечения ПВО моста, огромные затраченные ресурсы не сработали– подчеркнул Шарп.

Для Кремля такая ситуация особенно невыгодна накануне международных контактов с участием Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Россия пытается демонстрировать свою военную мощь, но в то же время не может гарантировать безопасность одного из своих важнейших символических объектов. Это влияет на восприятие ее возможностей не только внутри страны, но и за рубежом.

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При этом необходимо различать последствия ударов по автомобильной и железнодорожной частям моста. Насколько я понимаю, президент Зеленский сообщал о применении против железнодорожной инфраструктуры более тяжелых средств поражения, в частности ракет "Нептун", "Фламинго" и ракет-дронов "Рута". Последние я также отношу к разновидностям крылатых ракет.

Несмотря на это, полностью разрушить железнодорожную часть не удалось. На момент нашего разговора россияне уже восстановили движение по крайней мере по одному из двух путей. Автомобильный мост оказался значительно более уязвимым к точным попаданиям, тогда как железнодорожный, даже после применения тяжелых средств, продолжил частично функционировать.

Железнодорожный мост, в отличие от автомобильного, на данный момент даже еще немного работает. Очевидно, с автомобильным все прошло очень успешно, а с железнодорожным сначала оказалось сложнее. Однако перспектива здесь очевидна– отметил Шарп.

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Я также рассматриваю этот удар как своеобразный ответ Украины на российские атаки по мостам в Киеве и другим объектам нашей инфраструктуры. В течение длительного времени возможность нанести столь серьезный удар по Крымскому мосту по политическим соображениям не использовалась. Теперь, в преддверии зимы, когда Россия продолжает проводить атаки против украинских тылов, этот инструмент мог стать частью более широкого давления на Москву.

Не исключаю, что удар может иметь значение и для переговоров о возможном энергетическом перемирии или взаимном ограничении атак по тыловым объектам. Железнодорожная часть моста пока не полностью выведена из строя, и ее дальнейшая судьба теоретически может оставаться предметом переговоров. Другое объяснение заключается в том, что Украина просто демонстрирует цену, которую России придется платить за продолжение ударов по украинской инфраструктуре.

Восстановление автомобильного моста также будет сложной задачей. Даже если Россия найдет необходимую технику, изготовит новые конструкции и начнет ремонт, останется риск повторных атак. При нынешних возможностях Украины восстановление переправы без гарантий прекращения ударов может превратиться в постоянное восстановление объекта, который вновь будет находиться под угрозой.

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Пытаться восстанавливать автомобильный мост без прекращения огня или моратория на удары по этим местам – это будет очень неблагодарная задача. В противном случае лучше даже не пытаться или решить проблему противовоздушной обороны, которую Россия за пять лет так и не смогла решить– пояснил военный обозреватель.

Конечно, для Путина эта атака очень болезненна, поэтому она может дополнительно усилить его стремление наносить удары по украинским объектам. Но не стоит утверждать, что возможные последующие российские атаки произойдут исключительно из-за повреждения Крымского моста. У Кремля и раньше было достаточно мотивации для продолжения ударов, и Россия систематически их наносила.

Как могли применить "Фламинго" и Starshield

Перед ударом на оккупированных территориях более недели действовали ограничения скорости работы Starlink и Starshield. В то же время Зеленский сообщил об управляемом поражении с применением "Фламинго", а в сети появились кадры, якобы снятые с борта ракеты. Могла ли такая атака состояться без Starshield и как была обеспечена точность попадания?

Да, в принципе это возможно. Мы видим кадры, которые представляются как видео с борта определенного боеприпаса. Это могло быть "Фламинго" или другое средство поражения. Но нельзя полностью исключать и элемент информационно-психологической операции, поэтому сам факт публикации видео еще не позволяет установить, какие именно технологии использовались.

Теоретически удар можно было нанести без видеонаведения. Если координаты уязвимых элементов моста были определены заранее, а российским средствам радиоэлектронной борьбы не удалось создать эффективные помехи, средство поражения могло точно попасть в заданную точку с помощью спутниковой навигации.

Теоретически все это можно было осуществить без видеонаведения, например, с помощью точного попадания в заданные точки по GPS. Если противнику не удалось создать помехи, попадание по координатам на карте может быть очень точным– пояснил Шарп.

Но обнародованные материалы позволяют рассматривать и другой сценарий. Возможно, к моменту атаки работу Starshield возобновили в режиме, позволявшем использовать систему на более высоких скоростях. Или применили более сложные, специальные возможности связи, отличающиеся от обычного режима работы спутниковых терминалов.

Здесь важно учитывать скорость самого носителя. Ограничения на уровне 160 километров в час или ниже подходят для относительно медленных беспилотников самолетного типа. Но крылатые ракеты и их разновидности движутся значительно быстрее. Соответственно, если для их наведения использовался Starshield, обычные ограничения не могли оставаться неизменными.

Либо скорость работы Starshield была повышена, либо использовались какие-то более сложные, специфические возможности. Такие технические решения существуют– отметил военный обозреватель.

Один из возможных вариантов – корректировка полета в реальном времени на завершающем участке. Это позволяет оператору не просто направить средство поражения в район цели, но и уточнить точку попадания непосредственно перед атакой. Для сложного инженерного сооружения это особенно важно, поскольку различные его элементы имеют разную уязвимость.

Видеосвязь также может позволять наблюдать за полетом до последних мгновений перед поражением. Это еще не означает полноценной оценки разрушений после взрыва, но позволяет увидеть, достиг ли боеприпас нужного участка конструкции.

Существуют технические решения, позволяющие в режиме видео корректировать удар в последний момент и выбирать именно ту точку. Оператор понимает, куда он бьет, и может до последней доли секунды видеть, что промаха нет– рассказал Шарп.

Необходимо учитывать и то, что украинские возможности видеонаведения не обязательно полностью зависят от Starlink или Starshield. В обычном режиме эти системы работают над территорией Украины и оккупированными регионами, а вблизи российской границы покрытие может быть ограниченным. Однако украинские военные уже демонстрировали удары с использованием видеонаведения на значительно большем расстоянии.

В частности, подобные возможности применялись во время атак на российские корабли в Каспийском и Балтийском морях. Это свидетельствует о наличии технологий, позволяющих обеспечивать связь и корректировку ударов за пределами обычных зон действия упомянутых спутниковых систем. Речь не идет о том, что такие решения уже используются во всех дальнобойных операциях, но для отдельных сложных задач они доступны.

У украинцев есть те или иные возможности для видеонаведения, и они реализуются. Возможно, не в самых массовых масштабах, но для особых ударов это есть. И здесь, безусловно, при необходимости могли быть задействованы особые возможности– подчеркнул военный обозреватель.

Поэтому я бы не стал однозначно связывать успех атаки исключительно с возобновлением работы Starshield. Возможно применение нескольких технологий, и без доступа к техническим подробностям операции установить конкретный механизм невозможно. В то же время точность поражения автомобильного моста свидетельствует об очень высоком уровне подготовки и выполнения этой задачи.

Удары по Ростовской области угрожают логистике оккупантов

Одновременно с Крымским мостом под удар попал еще один мост в Ростовской области, расположенный на маршруте к сухопутному коридору в оккупированный Крым. Насколько важны эти переправы для обеспечения российских войск на юге Украины и могут ли такие атаки перерасти в системную кампанию против логистики оккупантов?

Именно в этом контексте я в первую очередь рассматривал бы военное значение ударов. Речь идет об обеспечении российской группировки на оккупированном юге Украины. В течение последних дней поступали сообщения о нескольких разрозненных, но достаточно результативных атаках на мосты в Ростовской области, в частности через реку Миус.

Однако нужно понимать, что значение разных мостов неодинаково. Я не проводил детального разведывательного анализа каждой переправы в регионе, поэтому не стал бы определять их важность только по факту поражения. Но очевидно, что в самом Ростове есть транспортные объекты, от которых зависит работа больших логистических маршрутов.

Если Украина стремится нарушить сообщение со стороны Тамани и Краснодарского края, главным объектом становится Крымский мост. Но снабжение российской группировки, а также значительная часть экономических перевозок осуществляются прежде всего по сухопутному коридору через оккупированные территории.

Соответственно, мосты Ростовской области могут иметь особое значение для российской логистики. Прежде всего это касается железнодорожного сообщения, поскольку железная дорога позволяет перевозить большие объемы грузов. Одним из ключевых объектов в этом контексте я считаю железнодорожный мост в Ростове.

Но сам факт повреждения даже важной переправы еще не означает, что логистика противника понесла стратегический удар. Россия может организовать ремонт, изменить маршрут или временно переориентировать перевозки. Поэтому последствия единичных атак часто остаются ограниченными.

Эпизодические удары по небольшим мостам – это болезненные уколы. А постоянные удары, вывод их из строя на длительное время и недопущение восстановления – это подход, который может дать по-настоящему существенный долгосрочный результат– пояснил Шарп.

При системном поражении важных переправ российские войска будут вынуждены постоянно тратить ресурсы на ремонт, искать объездные маршруты и менять порядок поставок. Если одновременно возникают проблемы на Крымском мосту и сухопутном коридоре, возможности перебрасывать грузы между альтернативными направлениями также сокращаются.

Поэтому решающее значение будет иметь не количество мостов, пораженных за одну ночь, а продолжительность нарушения их работы. Систематическая кампания против ключевых транспортных узлов потенциально способна создать для российской группировки гораздо более серьезные трудности, чем отдельные успешные атаки, после которых противник быстро восстанавливает движение.

Шарп об ударе по Крымскому мосту: смотрите видео