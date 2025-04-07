Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова командующего Военно-Морских сил Украины Алексея Неижпапы в интервью "Крым.Реалии".

К теме На каком этапе находится перемирие на море: ответ ВМС

Что сказал Неижпапа о планах ВСУ по Крымскому мосту

Алексей Неижпапа заметил, что Крымский мост – это сложная цель, особенно сейчас. Но в жизни нет ни одной крепости, которую нельзя разрушить.

Нет границ, которые нельзя перейти. Так и мост, такой же. Такая же цель, как и остальные,

– подчеркнул командующий ВМС.

В то же время вице-адмирал считает, что для достижения успеха в разрушении Керченского моста нужно придерживаться "информационной тишины".

"А если мы говорим, что завтра мы ударим Крымский мост, то наверняка противник об этом узнает через телевидение. Или скажем, что мы не ударим его. Ну, это же неправильно", – добавил командующий ВМС.

Он также подчеркнул, что количество ударов по Крыму не уменьшилось, но их интенсивность меньшая.

Все работает в штатном режиме, как и на других направлениях фронта. Поэтому цели есть в Крыму и в других областях, где находится враг, конечно. Поэтому я не могу вам предоставить такой аналитики... Цели поражаются. Возможно, не все известны из прессы, конечно. Видимо, интенсивность не такая большая. Видимо, это связано с важностью других направлений,

– сказал Алексей Неижпапа.

К слову, ранее командующий Военно-Морских Сил рассказывал, что Киев сможет разрушить Керченский мост, построенный Россией для соединения своей территории с аннексированным Крымом. Он замечал, что дважды ВСУ били уже по этому мостовому переходу, а "Бог любит троицу".