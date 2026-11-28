Россияне пытаются устранить последствия разрушений, однако приближение зимы может значительно затруднить восстановительные работы. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире 24 Канала рассказал, что происходит с морским сообщением и почему проход судов может оставаться закрытым еще несколько месяцев.

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Обломки Крымского моста перекрыли Керченский пролив

Повреждение Крымского моста существенно ограничило транспортное сообщение с оккупированным полуостровом. Одна железнодорожная колея осталась целой, тогда как со второй у россиян возникли проблемы. Чтобы избежать чрезмерной нагрузки на поврежденные конструкции, поезда пропускают в ограниченном режиме. Однако последствия разрушений оказались гораздо более серьезными, чем трудности с движением автомобилей и поездов.

Это полная блокировка Керченского пролива с точки зрения судоходства. И на сегодняшний день Азовское море именно с точки зрения судоходства для России превратилось во внутреннее озеро. Иначе это нельзя назвать– подчеркнул Андрющенко.

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Падение части конструкций моста создало препятствия на водном пути, по которому суда проходят между Азовским и Черным морями. В районе переправы находятся российские суда, с помощью которых оккупанты пытаются справиться с последствиями разрушений. Однако характер работ и имеющиеся там плавсредства пока не дают оснований говорить о скором восстановлении прохода.

После падения обломков и завала этого пролива россияне постоянно ищут, что с этим делать, как расчистить пролив. Пока, судя по всему и по тому составу судов, которые там находятся, решение не найдено– пояснил руководитель Центра изучения оккупации.

Проблемы с судоходством возникли в условиях, когда у России уже были ограниченные возможности для перевозки грузов непосредственно через Крымский мост. Еще в сентябре оккупанты ограничили движение грузового транспорта как по переправе, так и на паромах. С тех пор основные автомобильные грузовые перевозки в Крым осуществлялись по сухопутным маршрутам через захваченные украинские территории.

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Расчистка пролива может затянуться до весны

В ближайшие месяцы возобновление судоходства может затрудниться из-за погодных условий. В Крыму и Приазовье начинается сезон штормов, а с последующим похолоданием не исключено и замерзание моря. Проведение работ по расчистке пролива в таких условиях будет становиться все более сложным.

Это штормы и, скорее всего, море будет замерзать. Это означает, что россияне вряд ли до февраля, до весны смогут расчистить этот пролив даже при благоприятных условиях, без учета военной ситуации– предположил Андрющенко.

Ухудшение погоды скажется и на сухопутном сообщении с Крымом. Дороги через оккупированное Приазовье проходят недалеко от моря, где сильный холодный ветер сопровождается гололедом. Это создает трудности для водителей грузовиков, которые вынуждены снижать скорость, а также увеличивает риск дорожно-транспортных происшествий.

Но погода, которая сейчас устанавливается в приазовской части, – это самая плохая погода для этой трассы, какая только может быть. Это ветер, гололед, холодный и сильный ветер с моря. Это просто лед повсюду. И ты не можешь эффективно бороться с ним на протяжении всей трассы, потому что она проходит вдоль моря– рассказал руководитель Центра изучения оккупации.

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В то же время сухопутный коридор не состоит из одной дороги, как его часто представляют. Через оккупированные территории проходят два автомобильных маршрута, а перегруженность одного из них в основном связана с легковым транспортом. Для грузовых перевозок это направление было основным и до последнего поражения Крымского моста, поэтому их зависимость от погодных условий и состояния дорог сохраняется.

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