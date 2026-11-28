Росіяни намагаються усунути наслідки руйнувань, однак наближення зими може значно ускладнити відновлювальні роботи. Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в ефірі 24 Каналу розповів, що відбувається з морським сполученням та чому прохід суден може залишатися закритим ще кілька місяців.

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Уламки Кримського мосту перекрили Керченську протоку

Ураження Кримського мосту суттєво обмежило транспортне сполучення з окупованим півостровом. Одна залізнична колія залишилася цілою, тоді як із другою в росіян виникли проблеми. Щоб уникнути надмірного навантаження на пошкоджені конструкції, потяги пропускають в обмеженому режимі. Проте наслідки руйнувань виявилися значно ширшими за труднощі з рухом автомобілів і поїздів.

Це повне блокування Керченської протоки з погляду судноплавства. І на сьогодні Азовське море саме з погляду судноплавства для Росії перетворилося на внутрішнє озеро. Інакше це не можна назвати– наголосив Андрющенко.

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Падіння частини конструкцій мосту створило перешкоди на водному шляху, через який судна проходять між Азовським і Чорним морями. У районі переправи перебувають російські судна, за допомогою яких окупанти намагаються впоратися з наслідками руйнувань. Однак характер робіт та наявні там плавзасоби поки не дають підстав говорити про швидке відновлення проходу.

Після падіння уламків і завалу цієї протоки росіяни постійно шукають, що з цим робити, як розчистити протоку. Поки, судячи з усього і з того складу суден, які там перебувають, рішення не знайдено– пояснив керівник Центру вивчення окупації.

Проблеми із судноплавством виникли в умовах, коли Росія вже мала обмежені можливості для перевезення вантажів безпосередньо через Кримський міст. Ще у вересні окупанти обмежили рух вантажного транспорту як переправою, так і поромами. Відтоді основні автомобільні вантажні перевезення до Криму здійснювалися сухопутними маршрутами через захоплені українські території.

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Розчищення протоки може затягнутися до весни

Найближчими місяцями відновлення судноплавства може ускладнитися через погодні умови. У Криму та Приазов'ї починається сезон штормів, а з подальшим похолоданням не виключене й замерзання моря. Проведення робіт із розчищення протоки за таких обставин ставатиме дедалі складнішим.

Це шторми і, скоріш за все, буде замерзати море. Це означає, що росіяни навряд чи до лютого, до весни зможуть розчистити цю протоку навіть за сприятливих умов, без урахування військової ситуації– припустив Андрющенко.

Погіршення погоди позначатиметься й на сухопутному сполученні з Кримом. Дороги через окуповане Приазов'я проходять неподалік моря, де сильний холодний вітер супроводжується ожеледицею. Це створює труднощі для водіїв вантажівок, які змушені знижувати швидкість, а також збільшує ризик дорожньо-транспортних пригод.

Та погода, яка зараз встановлюється в приазовській частині, – це найгірша погода для цієї траси, яка може бути. Це вітер, ожеледиця, вітер холодний і шалений з моря. Це просто лід скрізь. І ти не можеш із ним ефективно боротися вздовж усієї траси, тому що вона йде вздовж моря– розповів керівник Центру вивчення окупації.

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Водночас сухопутний коридор не складається з однієї дороги, як його часто представляють. Через окуповані території проходять два автомобільні маршрути, а перевантаження одного з них переважно пов'язане з легковим транспортом. Для вантажних перевезень цей напрямок був основним і до останнього ураження Кримського мосту, тому їхня залежність від погодних умов та стану доріг зберігається.

Андрющенко пояснив наслідки удару по Кримському мосту: дивіться відео