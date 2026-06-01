Россияне будут вынуждены использовать Керченский мост для перевозки техники, Плетенчук

Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил, что страна-агрессор может в будущем перевозить военные грузы по Керченскому мосту. Такое развитие событий, по его словам, может произойти после того, как оккупанты исчерпают резервы военной техники и запасы топлива для заправок.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона, сообщает 24 Канал.

Что может делать Россия?

Плетенчук рассказал, что в какой-то период, когда проблемы с логистикой обострятся, россияне, скорее всего, будут вынуждены перебрасывать опасные грузы по мосту. Он отметил, что такой вариант станет проблемой для оккупантов.

Мост имеет серьезные ограничения по горюче-смазочным грузам и к перевозкам по железной дороге, как с точки зрения безопасности, так и из-за тех повреждений, которые получил ранее. Однако, по мнению представителя, россияне будут вынуждены подключить и эту логистику. Этот момент может наступить, когда будут исчерпаны резервы военной техники и горючего для нее.

Тем более паромные перевозки сейчас для них в очередной раз невозможны за счет повреждений или уничтожений железнодорожных паромов. Обычные паромы таких объемов грузов не могут обеспечить, а железнодорожные сейчас не работают,

– заявил Дмитрий Плетенчук.

Также его спросили, как могут повлиять на события на фронте переброска Россией своих операторов БпЛА и РЭБ с передовой для защиты трассы Крым-Ростов. Спикер отметил, что эта трасса отвечает не только за обеспечение Крыма и группировки, которая там находится, но и за обеспечение войск на оккупированных украинских территориях на юге (Запорожская и Херсонская области).

Проблемы россиян с логистикой растут

После успешных атак Сил обороны Украины по российским НПЗ и перерезания логистики на оккупированных территориях оккупанты забились в истерике. Топливный дефицит в регионе сохраняется. Автозаправочные станции пустеют, водители вынуждены долго ждать своей очереди. С 31 мая реализацию бензина марки АИ-95 на некоторых АЗС ограничили - теперь его отпускают только по специальным талонам.

В понедельник, 1 июня, ситуация с топливом в Крыму ухудшилась еще больше. После выходных водители не только столкнулись с ограничениями на продажу, но и вообще не могут купить бензин.

Также россияне имеют на фронте проблемы, связанные с их потерями. Привлекать людей в армию становится все сложнее, из-за чего меняется и ситуация на поле боя.