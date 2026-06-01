Об этом говорится в колонке Гидеона Рахмана для Financial Times.

К теме Планы не только на Донбасс: СМИ назвали возможные сценарии Кремля на ближайшее время

Как неудачи в войне против Украины повлияют на Путина?

Рахман обращает внимание на символичность парада 9 мая в Москве, который в этом году прошел без традиционной масштабной демонстрации танков и тяжелой техники. По его словам, Кремль не решился вывести военную технику на Красную площадь из-за риска атак украинских беспилотников.

Автор отмечает, что война уже ощутимо сказывается на жизни российской столицы. Из соображений безопасности регулярно закрываются московские аэропорты, ограничивается мобильный интернет, а также фиксируются резонансные убийства военных чиновников. Кроме того, удары по российским нефтеперерабатывающим заводам способствуют росту цен на топливо.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Отдельно автор отмечает человеческие потери России. Ссылаясь на оценку руководительницы британской разведки GCHQ Энн Кист-Батлер, он пишет, что в войне могли погибнуть почти 500 тысяч россиян, тогда как значительно больше получили тяжелые ранения.

По мнению обозревателя, несмотря на годы боевых действий Россия так и не достигла своих ключевых целей в Украине. Он отмечает, что российские войска до сих пор не смогли полностью захватить Донбасс, а весной даже теряли отдельные территории.

Гидеон Рахман также обращает внимание на признаки недовольства внутри российской элиты. В частности, в одном из материалов издания "Россия в глобальной политике" было отмечено, что устранение прозападного правительства в Киеве является фактически недостижимой целью, поскольку для этого пришлось бы оккупировать всю территорию Украины. Авторы публикации предположили, что переговорное урегулирование отвечало бы интересам России.

Обозреватель напоминает, что в российской истории военные неудачи неоднократно становились толчком к масштабным политическим изменениям. Он вспоминает русско-японскую войну, Первую мировую войну, Карибский кризис и войну в Афганистане, которые повлияли на дальнейшее развитие государства и его руководства.

В то же время автор считает маловероятным сценарий, при котором Путина могут устранить через массовые протесты или выборы. Зато наиболее реалистичным он называет раскол внутри российских элит.

Однако, как отмечает эксперт Carnegie Russia Eurasia Center Александр Габуев, нынешнее окружение Путина состоит из преданных ему людей, которые имеют общую ответственность за нынешнюю политику и находятся под западными санкциями.

Несмотря на сложность такого сценария, Рахман убежден, что нынешний курс Кремля является нежизнеспособным в долгосрочной перспективе. По его мнению, война создала для России проблемы, которые не могут длиться бесконечно, а потому рано или поздно ситуация изменится.

Напомним, ранее издание "РБК-Украина" писало, что Россия имеет планы захватить не только всю Донецкую область в Украине. По данным источников СМИ, одновременно с этим летом 2026 года враг будет пытаться давить и в Запорожской, и в Харьковской, и в Сумской области.