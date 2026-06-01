Про це йдеться у колонці Гідеона Рахмана для Financial Times.

Як невдачі у війні проти України вплинуть на Путіна?

Рахман звертає увагу на символічність параду 9 травня у Москві, який цього року пройшов без традиційної масштабної демонстрації танків та важкої техніки. За його словами, Кремль не наважився вивести військову техніку на Червону площу через ризик атак українських безпілотників.

Автор зазначає, що війна вже відчутно позначається на житті російської столиці. Через міркування безпеки регулярно закриваються московські аеропорти, обмежується мобільний інтернет, а також фіксуються резонансні вбивства військових посадовців. Крім того, удари по російських нафтопереробних заводах сприяють зростанню цін на пальне.

Окремо автор наголошує на людських втратах Росії. Посилаючись на оцінку очільниці британської розвідки GCHQ Енн Кіст-Батлер, він пише, що у війні могли загинути майже 500 тисяч росіян, тоді як значно більше зазнали важких поранень.

На думку оглядача, попри роки бойових дій Росія так і не досягла своїх ключових цілей в Україні. Він зазначає, що російські війська досі не змогли повністю захопити Донбас, а навесні навіть втрачали окремі території.

Гідеон Рахман також звертає увагу на ознаки невдоволення всередині російської еліти. Зокрема, в одному з матеріалів видання "Росія в глобальній політиці" було зазначено, що усунення прозахідного уряду в Києві є фактично недосяжною метою, оскільки для цього довелося б окупувати всю територію України. Автори публікації припустили, що переговорне врегулювання відповідало б інтересам Росії.

Оглядач нагадує, що в російській історії військові невдачі неодноразово ставали поштовхом до масштабних політичних змін. Він згадує російсько-японську війну, Першу світову війну, Карибську кризу та війну в Афганістані, які вплинули на подальший розвиток держави та її керівництва.

Водночас автор вважає малоймовірним сценарій, за якого Путіна можуть усунути через масові протести чи вибори. Натомість найбільш реалістичним він називає розкол усередині російських еліт.

Проте, як зауважує експерт Carnegie Russia Eurasia Center Олександр Габуєв, нинішнє оточення Путіна складається з відданих йому людей, які мають спільну відповідальність за нинішню політику та перебувають під західними санкціями.

Попри складність такого сценарію, Рахман переконаний, що нинішній курс Кремля є нежиттєздатним у довгостроковій перспективі. На його думку, війна створила для Росії проблеми, які не можуть тривати нескінченно, а тому рано чи пізно ситуація зміниться.

Нагадаємо, раніше видання "РБК-Україна" писало, що Росія має плани захопити не лише всю Донецьку область в Україні. За даними джерел ЗМІ, одночасно з цим влітку 2026 року ворог буде намагатись тиснути й у Запорізькій, й у Харківській, й у Сумській області.