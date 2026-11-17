Крымский мост вновь оказался в центре внимания после очередной атаки. В то же время Россия усиливает провокации в Европе, а Москва может пойти на новые опасные шаги против украинского руководства.

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Военный обозреватель Дэвид Шарп в эксклюзивном интервью для 24 Канала объяснил, почему удары по Крымскому мосту долгое время не наносились, какие сигналы Украина посылает Кремлю и может ли Путин снять негласные ограничения на покушения на украинских должностных лиц. Также эксперт оценил угрозу российских провокаций в Европе и роль французских инструкторов в Украине.

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Почему Украина снова наносит удары по Крымскому мосту

Сегодня начнем с Крымского моста. Пока не совсем понятно, что с ним происходит. Появились спутниковые снимки. Давайте попробуем восстановить хронологию. Почему так долго не было ударов по мосту? Возможно, ответ на этот вопрос поможет понять, что происходит сейчас. Какие повреждения мог получить мост и насколько они серьезны?

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На мой взгляд, очевидно, что это политическое решение на самом высоком уровне. Удар по Крымскому мосту – это не уровень командира бригады или оперативной группировки. Такое решение, полагаю, принимает президент Зеленский после консультаций с руководителями силовых ведомств.

В свое время можно было предположить, что на такие удары влияли США или европейские страны. Такой фактор действительно мог существовать. Однако даже тогда, независимо от того, было ли это давление или нет, Крымский мост дважды получил очень серьезные повреждения.

В последние месяцы мы практически не слышали, что Украина хотела нанести удар по мосту, но ей мешали американцы. Поэтому я предполагаю, что с этими ударами просто не спешили.

Во-первых, сегодня Крымский мост играет гораздо меньшую роль в военной логистике России. Для экономики он еще имеет определенное значение, но в военном плане его роль уже второстепенна, если не сказать – четвертостепенна.

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Во-вторых, украинское руководство держало и держит определенные шаги в качестве козырей в рукаве. Еще весной этого года началась масштабная кампания ударов по российским тылам. Ее цель – не только нанести России ущерб и приблизить ее к переговорам, но и создать для Москвы дополнительный фактор устрашения.

Все понимали, что зимой Россия активизирует удары по украинской энергетике. Чтобы создать этот сдерживающий эффект, нельзя использовать все козыри сразу. Нужно оставлять в резерве определенные возможности, чтобы при необходимости повышать ставки.

К слову, российские войска продолжают у целенаправленно наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. Только за прошедшую неделю было зафиксировано 116 таких атак на энергетический и нефтегазовый секторы. Всего произошло 161 инцидент, приведший к повреждению соответствующей инфраструктуры. Из-за российских обстрелов отключения электроэнергии зафиксировали сразу в шести областях Украины.

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Вероятно, поэтому Крымский мост решили оставить на потом, в частности учитывая, что Россия могла активизировать удары по украинским мостам.

Есть еще чисто технический момент. Серьезно разрушить Крымский мост или надолго вывести его из строя – непростая задача. Дважды это удавалось сделать довольно нестандартными средствами, которые невозможно просто заказать. Обычными средствами – ракетами и беспилотниками – достичь такого результата гораздо сложнее.

Мост можно повредить, можно потратить на него ценные ракеты Storm Shadow, но они нужны и для других целей. К тому же небольшого количества таких ракет недостаточно, чтобы уничтожить мост.

В то же время то, что мы увидели сегодня, я с осторожностью назвал бы сигналом для России. Атака беспилотниками изначально не ставила целью полностью разрушить мост. Однако она могла нанести ему повреждения и создать проблемы, в частности привести к перекрытию движения на много часов или даже на сутки-две.

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Это напоминание России о том, что Украина имеет возможности наносить удары по ее болевым точкам.

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Какой сигнал Киев посылает России ударами по мосту

То есть мы можем предположить, что это был намек со стороны Украины? Какие беспилотники там использовали? Если это были самые простые дроны, то не является ли это сигналом о том, что российская ПВО не способна их остановить, а у Украины есть и более мощные средства, которые могут нанести гораздо более серьезные разрушения?

Что касается намека, то безусловно. Это однозначно послание. Особенно в контексте нынешней ситуации, российских ударов по украинским мостам и того, что Украина очень долго воздерживалась от атак на Крымский мост.

Что касается беспилотников, то россияне прекрасно знают, что у Украины есть множество их разновидностей, а также эрзац-крылатые ракеты и реактивные дроны.

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У Украины есть немало средств поражения, способных поражать такие цели на соответствующем расстоянии и с необходимой точностью. В частности, есть ракеты нового типа с дальностью около 300 километров, такие как "Пальяница" ", и другие средства.

Россияне должны понимать, что буквально разрушить мост непросто. Для этого нужны попадания, способные разрушить дорожное полотно или обрушить опоры. То есть необходимы специальные и мощные боеприпасы. Но вывести мост из строя можно, если российская ПВО не будет работать должным образом, а удары будут регулярными.

Движение по мосту можно остановить, повредив его дорожное полотно. И для этого у Украины есть беспилотники. Несколько десятков килограммов взрывчатки не разрушат мост полностью, но могут образовать в нем пролом, из-за которого движение станет очень затруднительным.

Поэтому можно сказать, что этим ударом Украина продемонстрировала свои возможности. Напомнила России, что ее ПВО не всегда способна защитить такие объекты. И при необходимости Украина может сделать это еще раз. Это игра сигналов и намеков, которая является одной из составляющих любой большой войны.

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Давайте попробуем понять, на что именно намекала Украина и с чем это может быть связано. Недавно я видел публикацию о том, что Путин якобы снял все табу на ликвидацию Зеленского. Возможно, украинский удар по Крымскому мосту был сигналом не нарушать негласные договоренности? Или это может быть связано с предстоящей встречей Трампа, Си Цзиньпина и Путина?

Россия наносила удары по супермаркетам, складам с лекарствами и другим объектам в Украине. Также она проводила атаки на мосты через Днепр, и эти удары тоже носили характер определенных сигналов. Однако до сих пор не было масштабной наступательной кампании против мостов, когда Россия одновременно запускает огромное количество средств поражения, чтобы вывести их из строя.

Таким образом Россия демонстрировала: если Украина продолжит наносить удары по российским НПЗ, то Москва поразит любые объекты, в частности киевские мосты. Украинская сторона, в свою очередь, показывает: если вы наносите удары по нашим мостам, мы можем парализовать движение на Крымском мосту. И это будет для России болезненно.

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Обратите внимание: вечером 16 ноября российские войска провели атаку на Киев баллистическими ракетами. По предварительным данным, попадания зафиксированы по Северному и Южному мостам через Днепр. Также были повреждены объекты критической инфраструктуры, поэтому в некоторых районах столицы возникли перебои с водо- и теплоснабжением. Утром 17 ноября движение по обоим мостам временно перекрыли.

Что касается сообщений российских СМИ о том, что якобы было дано разрешение на ликвидацию президента Зеленского и высшего военного руководства, то чисто теоретически такое возможно. С самого начала войны, очевидно, при посредничестве американцев, возникла некая негласная договоренность о том, что Россия не будет трогать высшую политическую фигуру Украины – Зеленского.

Украина, по-видимому, придерживалась аналогичного подхода в отношении Путина. И мы видим, что на протяжении этой войны удары по представителям высшего политического руководства России не наносились.

Нынешние публикации, очевидно, призваны либо продемонстрировать, что такие ограничения действительно сняты, либо запугать украинскую сторону, чтобы она воздерживалась от определенных действий. В любом случае украинское военное командование и спецслужбы должны исходить из того, что Россия может нарушить любые негласные договоренности в любой момент.

Поэтому необходимо принимать превентивные меры. В то же время Россия должна понимать: если она предпринимает шаги, которые ранее считались неприемлемыми, то и сама может столкнуться с аналогичными действиями.

Российские провокации в Европе и логика давления на союзников Украины

Хотел бы поговорить о российских провокациях. Эстония разрабатывает план управления государством из-за рубежа на случай российского вторжения. Европа все больше опасается российской атаки. В частности, в Эстонии произошла провокация, к которой, вероятно, причастно ГРУ России: пытались поджечь или взорвать определенный объект. Такие инциденты продолжаются, хотя на геополитическом уровне стороны пытаются договориться о мире. Как вы оцениваете эту ситуацию?

Суетятся в Европе далеко не все. Во Франции или Испании, например, озабочены совсем другими вопросами, а Россия для них – фактор пятого порядка. Эстония же расположена непосредственно у российской границы, к тому же это небольшая страна.

Российские провокации в первую очередь адресованы именно ей и другим государствам, граничащим с Россией. Для этих стран Россия – главная и фактически единственная внешняя угроза. Чем дальше от российской границы, тем меньше она кого-то беспокоит.

Нынешняя российская стратегия не предусматривает прямого нападения на Эстонию или другие страны НАТО. Зато она предусматривает всестороннее давление на эти государства, чтобы они все меньше помогали Украине. Это гибридная война, провокации, диверсии, теракты и попытки поджогов.

Все это направлено на достижение главной цели – сократить помощь Украине.

Могут сработать два сценария. Первый – непосредственно запугать власти страны, чтобы они решили держаться подальше от Украины.

Второй – заставить государство пересмотреть свои расходы. Например, страна выделяет определенную сумму на помощь Украине, но в то же время сталкивается с российской угрозой. Тогда она может решить, что лучше потратить эти деньги на собственные вооруженные силы, а Украине помощь не оказывать. Россию такой вариант вполне устраивает.

Что касается переговоров, то они происходят именно потому, что идет война. В различных войнах во время переговорного процесса стороны часто максимально активизируют боевые действия, чтобы продемонстрировать свою непоколебимость и показать, что действуют с позиции силы.

Они пытаются продемонстрировать все свои возможности, иногда даже прибегают к блефу, чтобы в итоге оказаться за столом переговоров в более сильной позиции.

Почему Украине нужны французские инструкторы

Французские военные уже несколько месяцев находятся в Украине, где обучают ВСУ и помогают обслуживать технику. Возникает вопрос: почему французская армия, которая не участвовала в войне такого масштаба, обучает украинских военных? Украина самостоятельно разрабатывает беспилотники, модернизирует их и применяет на поле боя, приобретая колоссальный опыт. Как вы оцениваете роль французских инструкторов?

Эта война особенная, но не стоит считать, что она является эталоном современной войны в целом. Если бы условным участником этой войны были вооруженные силы США, то без использования всех этих новых методов одна из сторон очень быстро проиграла бы, столкнувшись с традиционными методами ведения войны, которые применялись еще десять лет назад.

Во-вторых, несмотря на использование разнообразных нововведений и новой тактики, многие вещи остаются абсолютно базовыми. Если французские инструкторы обучают украинских военных базовым навыкам, которые были нужны 20 лет назад и будут нужны еще через 20 лет, это вполне оправдано.

Ведь тогда этим не нужно заниматься украинским инструкторам, у которых есть свои задачи. Есть и более сложные примеры, связанные с использованием французской техники и различных систем вооружения, освоение которых требует длительного обучения.

Я уже не говорю об обслуживании самолетов французского производства. Даже если украинские специалисты уже освоили определенную технику, никто не отменял значения опыта и глубины знаний. Поэтому есть много сугубо технических аспектов, в которых обучение остается необходимым. Кроме того, в отдельных направлениях иностранные инструкторы могут просто заменить украинских специалистов, чтобы те могли сосредоточиться на своих задачах.

Это интервью было сокращено, исправлено и отредактировано для лучшего понимания аудиторией.