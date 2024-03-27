Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан, заметив, что Крымский мост уже давно находится в "списке" на ликвидацию.

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Что будет с Крымским мостом

Как отметил Свитан, Служба безопасности Украины креативно подходит к тому, чтобы нанести поражение Крымскому мосту. В первый раз там использовали взрывчатку в автомобиле, которая существенно его повредила. Второй раз там нанесли удар катером-камикадзе с огромным количеством взрывчатки.

Вполне возможно, что третий вариант будет еще другим. Здесь нужно не гадать, а просто следить за ситуацией. Когда-то это время наступит.

Третий механизм уничтожения Крымского моста будет креативным. Служба безопасности подходит каждый раз по-новому. Будет еще что-то новенькое,

– сказал Свитан.

Есть надежда, что в этом году Крымский мост снова будет выведен из строя. Видимо, уничтожить полностью его получится только тогда, когда Украина освободит Крым. Тогда состоится демонтаж этого моста.

Параллельно в этом году будет продолжаться последовательное уничтожение кораблей Черноморского флота. Украина уже нашла нужные решения, которые позволяют точечно выбивать судно за судном.

Взрывы в Крыму: кратко