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      Крымского экс-депутата за госизмену приговорили к 12 годам лишения свободы

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      Суд приговорил крымского экс-депутата Ганиша к 12 годам тюрьмы за госизмену
      Суд приговорил крымского экс-депутата Ганиша к 12 годам тюрьмы за госизмену / "Радио Свобода"

      19 ноября Днепровский районный суд Киева принял решение в отношении экс-депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым Василия Ганиша. Так, политик будет находиться в тюрьме не менее 12 лет.

      В частности, Ганиша признали виновным в подрывной деятельности России на территории Украины, когда тот принимал участие в голосовании за российскую "Конституцию Крыма", пишет ресурс "Крым. Реалии".

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      Также суд расценил как противозаконное его участие в выборах в горсовет Феодосии, которые состоялись в сентябре 2014 года по российскому законодательству.

      Кроме того, суд обязал Ганиша выплатить 5 789 грн судебных расходов.

      Осужденный будет оставаться под домашним арестом до вступления решения в силу.

      Добавим, что во время прений прокуратура просила приговорить экс-депутата к 12 годам лишения свободы. Сам Ганиш и его адвокат просили признать его невиновным и полностью оправдать.

      В то же время экс-депутат убеждал, что "никогда не совершал преступления против народа и государства Украина", и показания свидетелей, по его мнению, это подтвердили.

      Что известно о деле Ганиша?
      Василия Ганиша задержали 28 апреля 2015 года на административной границе с оккупированным Крымом. Прокуратура АРК обвиняет экс-депутата в том, что он способствовал подрывной деятельности России на территории Крыма и тем самым совершил госизмену. В частности, Ганиша обвиняли по двум эпизодам: голосование за российскую Конституцию Крыма 11 апреля 2014 года и участие в выборах в Феодосийский горсовет, которые состоялись по российскому законодательству 14 сентября 2014 года. Ганыш называет обвинения необоснованными и заявляет, что он был единственным депутатом, который проголосовал против проведения "референдума о присоединении Крыма к России". Политик утверждает, что не голосовал за российскую "Конституцию Крыма", и в день ее принятия пришел в парламент для личной встречи с министром социальной политики. Ганиш также подтверждает, что баллотировался на российских выборах в горсовет. Но говорит, что делал это по просьбе местного Меджлиса, чтобы "оттянуть" голоса у кандидата от Компартии. Суд по делу Ганиша начался в августе 2015 года. В феврале 2017 года, когда до вынесения приговора оставалось несколько заседаний, Высший совет правосудия отстранил председателя судейской коллегии Александра Федюка. Был избран новый председательствующий по делу, и суд над Ганишем начался снова. С апреля 2015 по январь 2016 года Ганиш находился в СИЗО, после этого до вынесения приговора под домашним арестом.

      Что еще известно про Василия Ганиша?
      С 2010 по 2014 годы Ганиш был депутатом Верховной Рады АРК от фракции "Партии регионов". Совмещал депутатскую работу с должностью вице-мэра Феодосии, которую он занимал с 2008 года. Был депутатом горсовета Феодосии и Верховной Рады АРК два созыва.

      Напомним, 3 ноября в Киеве задержали бывшего главу Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука. Его подозревают в государственной измене. Правоохранители разыскивали судью еще с июля 2018 года.

      Теги: Новости политики Новости Украины Криминальные новости Новости Крыма Аннексия Крыма Судьи
      Источник: 24 Канал
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