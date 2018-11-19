Кримського екс-депутата за держзраду засудили до 12 років позбавлення волі

19 листопада Дніпровський районний суд Києва ухвалив рішення щодо екс-депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим Василя Ганиша. Відтак, політик перебуватиме поза волею щонайменше 12 років.

Зокрема, Ганиша визнали винним у підривній діяльності Росії на території України, коли той брав участь у голосуванні за російську "Конституцію Криму", пише ресурс "Крим. Реалії".

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Також суд розцінив як протизаконну його участь у виборах до міськради Феодосії, які відбулися у вересні 2014 року за російським законодавством.

Крім того, суд зобов'язав Ганиша виплатити 5 789 грн судових витрат.

Засуджений залишатиметься під домашнім арештом до набрання рішенням чинності.

Додамо, що під час дебатів прокуратура просила засудити екс-депутата до 12 років позбавлення волі. Сам Ганиш і його адвокат просили визнати його невинним і повністю виправдати.

Водночас екс-депутат переконував, що "ніколи не скоював злочину проти народу та держави Україна", і свідчення свідків, на його думку, це підтвердили.

Що відомо про справу Ганиша? Василя Ганиша затримали 28 квітня 2015 року на адміністративному кордоні з окупованим Кримом. Прокуратура АРК обвинувачує екс-депутата в тому, що він сприяв підривній діяльності Росії на території Криму та тим самим скоїв держзраду. Зокрема, Ганиша звинувачували за двома епізодами: голосування за російську Конституцію Криму 11 квітня 2014 року та участь у виборах до Феодосійської міськради, які відбулися за російським законодавством 14 вересня 2014 року. Ганиш називає обвинувачення необгрунтованими та заявляє, що він був єдиним депутатом, який проголосував проти проведення "референдуму про приєднання Криму до Росії". Політик стверджує, що не голосував за російську "Конституцію Криму", і в день її ухвалення прийшов до парламенту для особистої зустрічі з міністром соціальної політики. Ганиш також підтверджує, що балотувався на російських виборах до міськради. Але каже, що робив це на прохання місцевого Меджлісу, щоб "відтягнути" голоси у кандидата від Компартії.



Суд у справі Ганиша почався в серпні 2015 року. У лютому 2017 року, коли до винесення вироку залишалося кілька засідань, Вища рада правосуддя відсторонила голову суддівської колегії Олександра Федюка. Було обрано нового головуючого у справі, і суд над Ганишем почався знову. З квітня 2015 по січень 2016 року Ганиш перебував у СІЗО, після цього до винесення вироку – під домашнім арештом.

Що ще відомо про Василя Ганиша? З 2010 по 2014 роки Ганиш був депутатом Верховної Ради АРК від фракції "Партії регіонів". Поєднував депутатську роботу з посадою віце-мера Феодосії, яку він займав з 2008 року. Був депутатом міськради Феодосії та Верховної Ради АРК по два скликання.

Нагадаємо, 3 листопада у Києві затримали колишнього голову Апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука. Його підозрюють у державній зраді. Правоохоронці розшукували суддю ще з липня 2018 року.