Крымскотатарская журналистка будет судиться с оккупантами в ЕСПЧ

Журналистка крымскотатарского телеканала ATR Гульсум Халилова планирует судиться с оккупантами в Европейском суде по правам человека. Причиной этого является возбужденное против нее уголовное дело в аннексированном Крыму.

Открытое против нее дело журналистка считает политически мотивированным. Об этом она заявила в комментарии "Крым.Реалии".

Важно! Более безболезненной будет голодная смерть в СИЗО, – политзаключенный Бекиров может объявить голодовку

"Конечно же, этим делом будет заниматься адвокат Эмиль Курбединов. Мы будем подавать жалобу в Европейский суд по правам человека", – подчеркнула Халилова.

Она заявила, что своими действиями оккупанты хотят показать будто крымские татары участвуют в каких-то бандформированиях. Для этого они пытаются сфальсифицировать как можно больше дел против коренного народа Крыма.

Все потому, что мы проявляем свою проукраинскую позицию. Я не вступала ни в какие батальоны, а просто работала полевым журналистом,

– заявила журналистка.

Что известно о деле Гульсум Халиловой?​

ФСБ России в аннексированном Крыму открыло относительно Гульсум Халиловой уголовное дело по статье об участии в вооруженном формировании на территории иностранного государства.



После возбуждения уголовного дела и заочного ареста журналистки прокуратура Автономной республики Крым открыла производство.