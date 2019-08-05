05:40
9 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Зюганов против Америки. Как Рашка скоммуниздила беспилотник
      Вєсті Кремля
      21:27, 8 августа
      Вести.UA: "Конец" эпохи бедности. Надя Савченко сбежала на Север – новое задание Путина?
      Вєсті.UA
      19:51, 8 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ

      Крымскотатарская журналистка будет судиться с оккупантами в ЕСПЧ

      176 Читати новину українською
      Крымскотатарская журналистка Гульсум Халилова подаст иск на оккупантов в ЕСПЧ
      Крымскотатарская журналистка Гульсум Халилова подаст иск на оккупантов в ЕСПЧ / atr.ua

      Журналистка крымскотатарского телеканала ATR Гульсум Халилова планирует судиться с оккупантами в Европейском суде по правам человека. Причиной этого является возбужденное против нее уголовное дело в аннексированном Крыму.

      Открытое против нее дело журналистка считает политически мотивированным. Об этом она заявила в комментарии "Крым.Реалии".

      Важно! Более безболезненной будет голодная смерть в СИЗО, – политзаключенный Бекиров может объявить голодовку

      "Конечно же, этим делом будет заниматься адвокат Эмиль Курбединов. Мы будем подавать жалобу в Европейский суд по правам человека", – подчеркнула Халилова.

      Она заявила, что своими действиями оккупанты хотят показать будто крымские татары участвуют в каких-то бандформированиях. Для этого они пытаются сфальсифицировать как можно больше дел против коренного народа Крыма.

      Все потому, что мы проявляем свою проукраинскую позицию. Я не вступала ни в какие батальоны, а просто работала полевым журналистом,
      – заявила журналистка.

      Что известно о деле Гульсум Халиловой?​
      ФСБ России в аннексированном Крыму открыло относительно Гульсум Халиловой уголовное дело по статье об участии в вооруженном формировании на территории иностранного государства.

      После возбуждения уголовного дела и заочного ареста журналистки прокуратура Автономной республики Крым открыла производство.

      blog_ava
      54-летняя Элизабет Херли обнажила грудь в бассейне: пикантное фото
      8 августа
      453
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Крымские татары Аннексия Крыма ФСБ Европейский суд
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 5 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 8 августа: встреча Зеленского и Варфоломея, задержание Атамбаева и радиация в РФ
      8 августа , 22:41 Главные новости 8 августа: встреча Зеленского и Варфоломея, задержание Атамбаева и радиация в РФ
      534
      Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
      8 августа , 22:30 Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
      Павло Казарін 449
      Жестокие пытки ФСБ, жизнь на правах изгоев и условия возвращение Крыма Украине: новости Крымнаша
      8 августа , 22:00 Жестокие пытки ФСБ, жизнь на правах изгоев и условия возвращение Крыма Украине: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 887
      Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
      8 августа , 21:04 Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
      62
      Разбитый покой: мировые СМИ о штурме резиденции экс-президента Кыргызстана
      8 августа , 21:00 Разбитый покой: мировые СМИ о штурме резиденции экс-президента Кыргызстана
      Світлана Попова 279
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук