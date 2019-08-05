Крымскотатарская журналистка будет судиться с оккупантами в ЕСПЧ
Журналистка крымскотатарского телеканала ATR Гульсум Халилова планирует судиться с оккупантами в Европейском суде по правам человека. Причиной этого является возбужденное против нее уголовное дело в аннексированном Крыму.
Открытое против нее дело журналистка считает политически мотивированным. Об этом она заявила в комментарии "Крым.Реалии".
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"Конечно же, этим делом будет заниматься адвокат Эмиль Курбединов. Мы будем подавать жалобу в Европейский суд по правам человека", – подчеркнула Халилова.
Она заявила, что своими действиями оккупанты хотят показать будто крымские татары участвуют в каких-то бандформированиях. Для этого они пытаются сфальсифицировать как можно больше дел против коренного народа Крыма.
Все потому, что мы проявляем свою проукраинскую позицию. Я не вступала ни в какие батальоны, а просто работала полевым журналистом,
– заявила журналистка.
Что известно о деле Гульсум Халиловой?
ФСБ России в аннексированном Крыму открыло относительно Гульсум Халиловой уголовное дело по статье об участии в вооруженном формировании на территории иностранного государства.
После возбуждения уголовного дела и заочного ареста журналистки прокуратура Автономной республики Крым открыла производство.