Кримськотатарська журналістка судитиметься з окупантами в ЄСПЛ

Журналістка кримськотатарського телеканалу ATR Гульсум Халілова планує судитися з окупантами у Європейському суді з прав людини. Причиною цього є порушена проти неї кримінальна справа в анексованому Криму.

Відкриту проти неї справу журналістка вважає політично вмотивованою. Про це вона заявила у коментарі "Крим.Реалії".

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"Звичайно ж, цією справою займатиметься адвокат Еміль Курбедінов. Ми подаватимемо скаргу до Європейського суду з прав людини", – наголосила Халілова.

Вона заявила, що своїми діями окупанти хочуть показати буцім кримські татари беруть участь у якихось бандформуваннях. Для цього вони намагаються сфальсифікувати якомога більше справ проти корінного народу Криму.

Все через те, що ми проявляємо свою проукраїнську позицію. Я не вступала ні в які батальйони, а просто працювала польовим журналістом,

– заявила журналістка.

Що відомо про справу Гульсум Халілової?Управління ФСБ Росії в анексованому Криму відкрило проти Гульсум Халілової кримінальну справу за статтею про участь у збройному формуванні на території іноземної держави.



Після порушення кримінальної справи і заочного арешту журналістки прокуратура Автономної республіки Крим відкрила провадження.