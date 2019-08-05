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      Кримськотатарська журналістка судитиметься з окупантами в ЄСПЛ

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      Кримськотатарська журналістка Гульсум Халілова подасть позов на окупантів до ЄСПЛ
      Кримськотатарська журналістка Гульсум Халілова подасть позов на окупантів до ЄСПЛ / atr.ua

      Журналістка кримськотатарського телеканалу ATR Гульсум Халілова планує судитися з окупантами у Європейському суді з прав людини. Причиною цього є порушена проти неї кримінальна справа в анексованому Криму.

      Відкриту проти неї справу журналістка вважає політично вмотивованою. Про це вона заявила у коментарі "Крим.Реалії".

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      "Звичайно ж, цією справою займатиметься адвокат Еміль Курбедінов. Ми подаватимемо скаргу до Європейського суду з прав людини", – наголосила Халілова.

      Вона заявила, що своїми діями окупанти хочуть показати буцім кримські татари беруть участь у якихось бандформуваннях. Для цього вони намагаються сфальсифікувати якомога більше справ проти корінного народу Криму.

      Все через те, що ми проявляємо свою проукраїнську позицію. Я не вступала ні в які батальйони, а просто працювала польовим журналістом,
      – заявила журналістка.

      Що відомо про справу Гульсум Халілової?Управління ФСБ Росії в анексованому Криму відкрило проти Гульсум Халілової кримінальну справу за статтею про участь у збройному формуванні на території іноземної держави.

      Після порушення кримінальної справи і заочного арешту журналістки прокуратура Автономної республіки Крим відкрила провадження.

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      Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Кримські татари ФСБ Україна – Росія Європейський суд
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