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      Більш безболісною буде голодна смерть у СІЗО, – політв'язень Бекіров може оголосити голодування

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      Едем Бекіров
      Едем Бекіров / ЦЕНЗОР.нет

      Едем Бекіров оголосить про початок голодування, якщо його захочуть етапувати до іншого міста. Український політв'язень думає, що не витримає переїзду до Красноперекопська.

      233 дні з початку арешту звелися до жахливого рішення. Центральний районний суд Сімферополя виніс постанову про направлення кримінальної справи до Красноперекопського районного суду, написала донька Бекірова Елеонора на Facebook та опублікувала заяву свого батька. 

      До теми: Бекіров протягом 10 днів не може встати з ліжка і планує оголосити голодування, – адвокат

      Я усвідомлюю, що з моїми захворюваннями я не витримаю цих переїздів і утримання в ІТТ. Тому, більш безболісною буде голодна смерть у СІЗО №1 Сімферополя. У зв'язку з чим я офіційно заявляю, що, в разі спроби транспортування у Красноперекопськ, я оголошую голодування,
      – йдеться в тексті заяви. 


      Заява Бекірова / Фото з Facebook Елеонори Бекірової

      Донька Бекірова зазначила, що переїзд до Красноперекопська, щоденні доставки до суду, утримання в ізоляторі рівносильні болісній смерті. Адвокат Бекірова додав, що рішення оголосити голодування обумовлено безвихідним становищем політв'язня. 

      Тому він вибирає такий спосіб протесту. Якщо його спробують транспортувати в Красноперекопськ, він підготує два офіційні звернення про початок голодування: одне – на ім'я прокурора, друге – на ім'я начальника СІЗО,
      – наводить слова адвоката Елеонора.

      Зазначимо, що нещодавно російський суд висунув Бекірову цинічну вимогу. Хворого політв'язня змушують зізнатися, що Рефат Чубаров, Мустафа Джемілєв і Ленур Іслямов готували теракт у Криму. Так, його змушують визнати, що його використали члени Меджлісу нібито для своїх злочинів. 

      Меджліс – представницький орган кримських татар, подібний до парламенту. Згідно зі статутом, метою Меджлісу є подолання наслідків геноциду, вчиненого проти кримських татар радянською владою, відновлення прав і національно-теріторіальне самовизначення. Після окупації Криму проти Меджлісу чинять репресії з боку російської влади. 

      Що відомо про Бекірова та його арешт?Едем Бекіров, кримськотатарський активіст, народився у 1961 році і постійно мешкав у Херсонській області. Російські силовики затримали його на адміністративній межі з Кримом 12 грудня 2018 року.

      Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що активіст їхав до Криму, аби відвідати матір та інших родичів. Однак окупаційна влада підозрює його у транспортуванні понад 10 кілограмів тротилу та 190 бойових патронів. Сам активіст всі звинувачення відкидає.

      Напередодні з'явилась інформація, що у політв'язня защемлення нерва у хребті. Адвокат Бекірова Олексій Ладін припускає, що це могло відбутися через неналежні умови тримання. Через проблеми зі спиною українець не міг навіть встати з ліжка.

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      Теги: Новини України Новини політики Кримські татари В'язниця Окуповані території Новини Криму Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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