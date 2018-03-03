Крымскотатарский орнамент включили в культурное наследие Украины

Министерство культуры поддержало инициативу общественной организации "Алем" сделать достояние коренного народа Украины ближе к Европе и включило крымскотатарский орнамент орьнек в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины.

Об этом сообщается на сайте Министерства культуры Украины.

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"Крымские татары в течение длительного времени сохраняли обычай украшать дом предметами декоративного и прикладного назначения с изображением орнамента. Изделия с изображением традиционного орнамента всегда были гордостью семьи, их тщательно хранили и передавали по наследству. Орнамент является средством передачи знаний от поколения к поколению в культурном и историческом аспектах жизнедеятельности народа, поэтому знания про орьнек сохранились во время депортации", – говорится в сообщении.

Специалисты рассказывают, что крымскотатарский орнамент и его элементы преимущественно используются в вышивке, на одежде, обуви, головных уборах как декор, на различных видах аксессуаров, в ювелирных украшениях, на предметах быта: керамической и металлической посуде, изделиях из древесины, домашней утвари, в отделке мебели, ковровых покрытиях. Отмечается, что это важный элемент самоидентификации, неотъемлемая часть жизни каждой крымскотатарской семьи.