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Кримськотатарський орнамент включили до культурної спадщини України

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Кримськотатарський орнамент включили до культурної спадщини України
Кримськотатарський орнамент включили до культурної спадщини України / mincult.kmu.gov.ua

Міністерство культури підтримало ініціативу громадської організації "Алєм" зробити надбання корінного народу України ближчим до Європи та включило Кримськотатарський орнамент – орьнек до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Про це повідомляється на сайті Міністерства культури України.

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"Кримські татари протягом тривалого часу зберігали звичай прикрашати будинок предметами декоративного та ужиткового призначення із зображенням орнаменту. Вироби із зображенням традиційного орнаменту завжди були гордістю сім’ї, їх ретельно зберігали і передавали у спадок. Орнамент є засобом передачі знань від покоління до покоління в культурному та історичному аспектах життєдіяльності народу, саме тому знання про Орьнек збереглись під час депортації", – йдеться у повідомленні.

Фахівці розповідають, що кримськотатарський орнамент та його елементи переважно використовуються у вишивці, на одязі, взутті, головних уборах як декор, на різних видах аксесуарів, у ювелірних прикрасах, на предметах побуту: керамічному та металевому посуді, виробах з деревини, хатньому приладді, в оздобленні меблів, килимових покриттях. Зазначається, що це важливий елемент самоідентифікації, невід'ємна частина життя кожної кримськотатарської сім'ї.

Теги: Новини України Новини Криму Міністерство культури України
Джерело: 24 Канал
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