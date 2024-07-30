Сообщается, что в Керчи обесточены 9 трансформаторных подстанций, в Феодосии – 14. Об инциденте сообщил так называемый заместитель российского министра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин.

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В Крыму люди остались без света

Воронкин утверждает, что аварийные бригады уже начали восстановительные работы на полуострове.

Накануне также сообщалось, что из-за аварии Феодосия и часть Белогорского района обесточены. Причиной назвали технологические нарушения в сетях "Крымэнерго".

24 июля стало известно, что в городе Саки около 4 тысяч абонентов остались без электроэнергии.

Ранее во многих районах аннексированного Крыма уже происходили аварийные отключения света. Тогда частично были обесточенными были в частности Ялта, Евпатория, Алушта, Симферополь. Ставленник Кремля в Крыму Сергей Аксенов заявлял, что отключение электроэнергии связано с аномально жаркой погодой.

17 июля ряд регионов России и часть аннексированного ею Крыма остались без электричества. В целом около миллиона человек почти одновременно оказались без света.