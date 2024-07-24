В оккупированном Крыму ситуация также не лучше, пишет 24 Канал. Российское руководство утверждает, что проблемы со светом возникли из-за неполадок на турбогенераторе Ростовской АЭС.

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"Всем молчат, всем наплевать"

Россиянин скулит, что в России в станице Каневская нет света. На улице +40 градусов, а кондиционеры не работают. Он не понимает, как "бедным людям" жить в таких условиях.

Самое обидное, по его мнению, то, что путинский режим не предупредил об отключении электроэнергии и поэтому россияне не смогли подготовиться. Видно только, как "скорые" туда-сюда катаются, а люди в пабликах ругаются.

Все молчат. Тишина. Всем все до одного места. Это уже четвертый день подряд. Сегодня, пожалуй, самые длинные отключения. Раньше только на 3 – 4 часа выключали. Ни слов, ни эмоций. Только представьте, что 7 часов света нет?!

– жалуется россиянин.

"Никто не собирается к нам ехать"

Жалуются на перебои с электропитанием и в оккупированном Севастополе. Женщина говорит, что в одной из многоэтажек чрезвычайно низкое напряжение. По ее словам, при таких условиях никакие приборы не могут работать.

"Неделю ничего не делают: управляющая компания, "Севэнергосбыт", "Севэнерго". К кому мы только не обращались. Ни света, ничего у нас нет. Никто не собирается к нам ехать. Что нам делать?!", – сказала россиянка.

Другая жительница оккупированного Крыма рассказывает, что нормальное напряжение было только два дня – 20 и 21 июля. Далее же начались снова проблемы.

Это просто издевательство "Крымэнерго",

– скулит она.