В окупованому Криму ситуація також не краща, пише 24 Канал. Російське керівництво стверджує, що проблеми зі світлом виникли через неполадки на турбогенераторі Ростовської АЕС.
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"Усім мовчать, усім начхати"
Росіянин скиглить, що в Росії у станиці Канівська немає світла. На вулиці +40 градусів, а кондиціонери не працюють. Він не розуміє, як "бідним людям" жити в таких умовах.
Найобразливіше, на його думку, те, що путінський режим не попередив про відключення електроенергії й через це росіяни не змогли підготуватися. Видно лише, як "швидкі" туди-сюди катаються, а люди в пабліках лаються.
Всі мовчать. Тиша. Усім все до одного місця. Це вже четвертий день поспіль. Сьогодні, мабуть, найдовші вимкнення. Раніше тільки на 3 – 4 години вимикали. Ні слів, ні емоцій. Тільки уявіть, що 7 годин світла нема?!
– жаліється росіянин.
"Ніхто не збирається до нас їхати"
Жаліються на перебої з електроживленням і в окупованому Севастополі. Жінка каже, що в одній з багатоповерхівок надзвичайно низька напруга. За її словами, за таких умов жодні прилади не можуть працювати.
"Тиждень нічого не роблять: керівна компанія, "Севенергозбут", "Севенерго". До кого ми тільки не зверталися. Ні світла, нічого у нас немає. Ніхто не збирається до нас їхати. Що нам робити?!", – сказала росіянка.
Інша жителька окупованого Криму розповідає, що нормальна напруга була лише два дні – 20 і 21 липня. Далі ж почалися знову проблеми.
Це просто знущання "Крименерго",
– скиглить вона.